別再喝錯了！3款消腫飲品與體質搭配大解析，看哪一杯最適合你？

生活中，不少人常被水腫困擾。無論是因為久站久坐、熬夜，還是飲食口味偏重，一早醒來發現臉腫或雙腳發脹，幾乎成了現代人的日常小煩惱。網路上流傳的消腫飲品種類繁多，其中最常見的莫過於紅豆水、薏仁水與玉米鬚茶。不過，你知道嗎？若喝法不正確，不僅效果大打折扣，甚至還可能適得其反。

紅豆水：溫和親民的利水選擇

紅豆水其實指的是「赤小豆」煮出來的清湯，而不是一般甜湯的「大紅豆」。赤小豆性質平和，能幫助利水消腫，對身體幾乎沒有刺激性，適合多數人日常飲用。

建議的煮法是將赤小豆以清水熬煮30到40分鐘，不需添加糖或鹽，取湯飲用即可。最佳飲用時段是白天，每天約300到500毫升。許多人以為紅豆湯等於紅豆水，其實加糖反而可能導致身體更容易水腫。對於久坐辦公、熬夜，或喜歡重口味飲食的人來說，紅豆水是不錯的輕養生選擇。

薏仁水：有效但帶寒性要留意

薏仁向來是「消水腫方劑」裡的常見角色，對於下半身浮腫尤其有效。不過，它的性質偏寒，因此體質較虛寒、手腳冰冷或腸胃功能較弱的人不宜過量飲用，女性在生理期也建議避免。

薏仁水的煮法很簡單，可以用生薏仁或熟薏仁，熬煮出淡淡甘味即可。特別適合在夏天濕氣重的時候飲用，對體質偏熱、容易積濕的人來說最合適。

玉米鬚茶：輕盈清爽的利水飲品

玉米鬚看似不起眼，但在中醫裡性質甘平，有利尿消腫、清肝利膽的功效。將乾燥玉米鬚煮水20到30分鐘，呈現金黃色澤時即可飲用，味道清香淡雅，適合日常取代白開水來喝。

雖然玉米鬚茶性質溫和，但還是建議適量即可。尤其對腎功能異常的人，飲用前最好遵循醫師指導。外食族、喝水不足或經常覺得臉部與下半身腫脹的人，都能從玉米鬚茶獲得輕盈感。更特別的是，傳統漢方會將紅豆與玉米鬚搭配，兩者作用不同，合併起來卻有加乘效果。

加分小技巧，讓效果更明顯

除了選對飲品，還有幾個小祕訣能讓消腫效果加乘：

搭配高鉀食材：像香蕉、奇異果、菠菜，都能幫助身體排鈉利水。

避免高鈉陷阱：火鍋湯底、滷味、泡麵等食物，會抵消消腫效果。

配合運動：邊喝邊做抬腿或腳踝運動，更能促進循環。

複合搭配：常見的養生茶方會將紅豆、玉米鬚、決明子、荷葉一起熬煮，比單一食材更全面。

茶飲比一比，關鍵在於喝對

總結來說，紅豆水適合久坐熬夜者，薏仁水適合濕氣重且體質偏熱的人，玉米鬚茶則適合外食族或想要日常保養的人。每種飲品都有不同的屬性與禁忌，唯有選對食材、掌握正確喝法並符合自身體質，才能真正達到消腫效果。

在快節奏的生活裡，不是每個人都有時間熬煮，因此市面上才會出現複合型的調理飲品，將紅豆、玉米鬚等成分濃縮在一起，讓忙碌的上班族或家庭主婦，也能方便把養生融入日常生活。

原文出自傳太醫：https://taiyi.care/QcaVI

延伸閱讀

「本宮微恙，快傳太醫」飛機值勤也要擁有好氣色，OL空姐靠這帖紅豆漢方保持紅潤美肌！

40+開始臉暗沉、泛油光？想當亮麗美魔女，先從紅豆＋玉米鬚排濕養氣！