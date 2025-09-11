消費力驚人！《鬼滅之刃》粉絲們1年狂灑248億日圓買週邊，連續5年蟬聯觸及力冠軍

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲，各家影院、動畫代理商推出許多特典以及周邊商品，吸引大量粉絲瘋狂搶購，其中台灣更有不少人曬出，為了抽中自己最愛的角色，狂砸數千萬抽卡的情況。而最近根據日本廣告公司報告指出，《鬼滅之刃》粉絲購買力非常高，甚至觸及率更是比任何偶像、動漫作品都還要高，連續蟬聯 5 年冠軍。

不論觸及或粉絲消費力度都非常高。（圖源：鬼滅の刃公式）

根據日本博報堂DY與博報堂公開的最新「2025年觸及力和消費力排行榜」，雖然近幾年各種娛樂內容的熱度不斷更迭，但唯獨《鬼滅之刃》 仍舊展現驚人影響力，今年是連續第 5 年蟬聯「觸及力」的排行榜冠軍，觸及到的人數高達 1,011 萬。甚至這股鬼滅熱潮還隨著最新劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》的上映再度引爆，不管是電影院或代理商，都緊抓商機推出各式周邊商品與特典，成功吸引大批粉絲瘋狂搶購，足見其不敗的魅力。

報告中調查並分析了日本動漫、音樂等不同領域的娛樂內容，並根據「觸及力」與「消費力」進行排名。其中在「觸及力」部分， 指的是能接觸到多少大眾，而「消費力」則代表粉絲願意掏錢消費的程度。

而除了觸及力外，《鬼滅之刃》在消費力的榜單上排名第 8，過去 1 年的粉絲總消費達到 248 億日圓。在 ACG 上輸給第 4 名的《寶可夢》、第 5 名的《七龍珠》和第 7 名的《名偵探柯南》，但另一方面，《鬼滅之刃》則超過了第 10 名的《航海王》。而《鬼滅之刃》能同時在兩大榜單上佔據一席之地，不僅證明其熱度不減，也代表這股鬼滅風潮將持續席捲全球娛樂圈。

