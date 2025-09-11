Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
消費力驚人！《鬼滅之刃》粉絲們1年狂灑248億日圓買週邊，連續5年蟬聯觸及力冠軍
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲，各家影院、動畫代理商推出許多特典以及周邊商品，吸引大量粉絲瘋狂搶購，其中台灣更有不少人曬出，為了抽中自己最愛的角色，狂砸數千萬抽卡的情況。而最近根據日本廣告公司報告指出，《鬼滅之刃》粉絲購買力非常高，甚至觸及率更是比任何偶像、動漫作品都還要高，連續蟬聯 5 年冠軍。
根據日本博報堂DY與博報堂公開的最新「2025年觸及力和消費力排行榜」，雖然近幾年各種娛樂內容的熱度不斷更迭，但唯獨《鬼滅之刃》 仍舊展現驚人影響力，今年是連續第 5 年蟬聯「觸及力」的排行榜冠軍，觸及到的人數高達 1,011 萬。甚至這股鬼滅熱潮還隨著最新劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》的上映再度引爆，不管是電影院或代理商，都緊抓商機推出各式周邊商品與特典，成功吸引大批粉絲瘋狂搶購，足見其不敗的魅力。
報告中調查並分析了日本動漫、音樂等不同領域的娛樂內容，並根據「觸及力」與「消費力」進行排名。其中在「觸及力」部分， 指的是能接觸到多少大眾，而「消費力」則代表粉絲願意掏錢消費的程度。
而除了觸及力外，《鬼滅之刃》在消費力的榜單上排名第 8，過去 1 年的粉絲總消費達到 248 億日圓。在 ACG 上輸給第 4 名的《寶可夢》、第 5 名的《七龍珠》和第 7 名的《名偵探柯南》，但另一方面，《鬼滅之刃》則超過了第 10 名的《航海王》。而《鬼滅之刃》能同時在兩大榜單上佔據一席之地，不僅證明其熱度不減，也代表這股鬼滅風潮將持續席捲全球娛樂圈。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Marshall 推出 Heston 60 Dolby Atmos Soundbar 及 Heston Sub 200 超低音喇叭
主打小巧體積但輸出強勁。Heston 60 可平貼牆身或擺放於電視櫃，方便隨安裝位置調整。Heston Sub 200 內建兩個 5.25 吋低音單元 及 雙 120W D 類擴音。Post76 ・ 16 小時前
Amazon優惠｜WD_Black C50 512GB 擴充卡歷史低價，HK$500 直送香港 Xbox 擴容無憂
為 Xbox 而設 WD_Black C50 擴充卡這兩天正在 Amazon 上促銷，想為主機增加空間的玩家可以下手。目前該款產品的 512GB 版本降到了 US$65，換算過來差不多是 HK$500，達到了歷史低價而且是免運費直送香港喔。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
《女神異聞錄 5》、《WWE 2K25》、《Psychonauts 2》！9 月 PS Plus 會員基本、升級、高級檔新遊戲看這裡
PS Plus 的 9 月份會員免費、升級及高級檔新遊戲陣容已全數公開。會免這次的主打作品是《Psychonauts 2》，而升級和高級檔則有《女神異聞錄 5 戰略版》、《WWE 2K25》坐鎮。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
入手美容儀送可愛熊貓、兔仔機套！medicube快閃店登陸朗豪坊 限定半價加購PDRN系列/預約保養Beauty Class
家中做Facial實在太方便！人氣極高的medicube推出的護膚品搭配家用美容儀，讓大家隨時隨地享受醫美級護膚效果，深受大家喜愛。由9月10日起，「medicube Queendom Popup」快閃店登陸旺角朗豪坊，環境以夢幻粉紅、金色設計，除了有多個打卡位外，還有許多限定專區，會展示出王牌醫美級 AGE-R 系列產品及其他熱賣護膚品。而且快閃店更有多個優惠、特色活動等著大家，想知道詳情，就接著看下去吧！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
新加坡 14 歲學生受Incel、極右思想影響 效忠伊斯蘭國 考慮發動校園槍擊 當局發限制令︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新加坡一名 14 歲中三男生本月初被當局援引《內部安全法》發出限制令，成為當地首宗涉及「沙律吧（salad bar）」式多重極端主義思想自我激進化的案例。這名少年同時受伊斯蘭國（ISIS）、極右、極左及「非自願單身」（incel）思想影響。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫
《進擊的巨人》粉絲們終於有機會沉浸於巨人世界！「進擊的巨人展FINAL ver. HONGKONG」巡迴展於9月9日至10月26日期間強勢登陸香港啟德雙子匯！場內設有8大專區，展出近200幅原畫手稿、展品，包括從天而降的巨人場景、9米巨型螢幕巨人大戰等經典場景，還可在場內入手香港首賣商品！想入場一探巨人世界，可以在Trip.com、Klook、KKday入手，想知更多詳情，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前
網信辦約談小紅書：熱搜明星炒作破壞網路生態
今日網信辦宣布對小紅書採取約談措施，責令其在限期內整改熱搜榜單「頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良資訊內容，破壞網路生態」之問題。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
跟進 AirPods 4！AirPods Pro 3 也不會隨附 USB-C 充電線
去年推出 AirPods 4 的時候，Apple 就決定不再為用家提供充電線。而現在定位更高的 AirPods Pro 3 登場，Apple 也沒有因為產品變貴就改變自己的想法。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
足球少年如何變日劇新霸主？鈴木仁183公分藏什麼秘密？
鈴木仁的故事，聽起來就像一部熱血少年漫！1999年7月22日，他出生在東京，高中時是足球部的主力，滿身陽剛氣息，跑起來帥到炸！Japhub日本集合 ・ 14 小時前
宇宙橙 iPhone 17 Pro 五款最襯手機殼！Casetify 防撞、Nomad 皮革、Apple 新物料
iPhone 17 Pro 將會在明天 9 月 12 日開始接受預訂，自用的果粉們在買新手機之外，少不了還是要買個新的手機殼吧！特別是 iPhone 17 Pro 會有全新宇宙橙色，到手之後一定要好好給人欣賞欣賞。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
嫌《絲綢之歌》不夠難？密技提前開啟地獄難度「鋼鐵之魂」，帶來新NPC任務、隱藏BOSS
由 Team Cherry 開發的類銀河惡魔城遊戲《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong），因為初期高難度的戰鬥體驗、關卡充滿各種惡意設計...等，讓目前遊戲的評價相當兩極化，不過遊戲內容也隨著玩家探索，發現越來越多的捷徑、玩法和特殊道具。而近日，有玩家已經發現了可以通過特定密技，打開超高難度的「鋼鐵之魂」，並且居然有新 NPC 任務和隱藏 BOSS 等內容。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
車仔因阿巴莫域治違規被控
【Now Sports】英格蘭足總向車路士提出了74項指控，指車仔於2009年至2022年期間，涉嫌違反經理人規定以及作為第三方私下與球員接觸，但違規情況似乎都在阿巴莫域治年代出現。英格蘭足總發聲明說：「英格蘭足總今天對車路士提出指控，指控其違反英格蘭足總經理人規定中的J1和C2條款、與中介機構合作規定中的A2和A3條款，以及第三方對球員投資規定中的A1和B3條。車路士合共面臨74項指控，指控涉及的行為發生在2009年至2022年期間，主要與2010/11至2015/16賽季期間發生的事件有關。」英足總同時表明車路士必須在2025年9月19日之前作出回應。在得悉英足總聲明後，車路士很快已就事件作出回應，指出違規情況是在阿巴莫域治作為車仔班主時期發生，並已就事件主動提交資料和報告，感謝英足總之餘，亦希望事件能盡快得到解決：「現時擁有球會的集團於2022年5月30日完成收購，其過程中曾接受全面審查，集團高層意識到過往的財務報告可能並不完整，亦存有可能違反英格蘭足總規則的情況。在完成收購後，球會已立即向包括英格蘭足總在內的所有相關監管機構自行提交報告。球會在過程中展現了前所未有的透明度，包括now.com 體育 ・ 9 小時前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
咬斷意圖強姦者舌頭 韓國女子被控「嚴重傷害罪」 61年後成功翻案脫罪｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】現年 79 歲的韓國婦人崔末子（Choi Mal-ja），在1964年當時僅18歲時，因反抗企圖強姦 21 歲男子的舌頭，被控「嚴重傷害罪」判囚 10 個月，案中意圖強姦男子反僅被判囚 6 個月。案件今年2月發還重審，終在歷經61年後，今（10 日）獲法院撤銷定罪。Yahoo新聞 ・ 1 天前
籃球博彩條例草案三讀通過 多數議員表態支持
【on.cc東網專訊】立法會就籃球博彩條例草案今日(11日)以77票支持，2票反對，2票棄權下大比數三讀通過，會上大多數議員均表達支持草案，認為可有效打擊非法賭博，同時增加庫房收入，但有部分議員則認為，足球賭博合法化後無阻非法賭博規模增長，亦擔心會加劇病態賭博問on.cc 東網 ・ 17 小時前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 14 小時前
「斯文敗類」眼鏡型男帥到心癢？全靠一副眼鏡，盤點港、韓、台、美「眼鏡高材生」
近期興起「眼鏡型男」熱潮，帶復古感的幼框眼鏡配上高顏值予人「禁慾系」的專注又深情的感覺，但同時又帶點「斯文敗類」的「壞壞感」，充滿獨特的「正經壞男人」魅力。以下四位港、韓、台、美「眼鏡型男」代表，帥得讓人心癢癢呢～Yahoo Style HK ・ 23 小時前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 22 小時前