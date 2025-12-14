消費疲弱 聖誕新年將至 政府：冀業界推不同優惠吸旅客

【on.cc東網專訊】受到旅客消費模式轉變及港人北上成為常態後，本港的零售及飲食業受到極大衝擊。聖誕及新年即將來臨，財金官員希望透過各項活動和業界的不同優惠推廣，能夠吸引更多旅客來港，為消費市道，以至整體經濟注入更大的動力，又指當局即將展開新一份《財政預算案》的公眾諮詢，期待社會的具體建議。

財金官員今日(14日)在網誌中指出，今年至今，香港的貨物出口按年錄得雙位數增長，加上本地需求改善，私人消費開支輕微加快，零售、餐飲和住宅物業市道均回穩，企業投資開支亦增加，即使面對不明朗的外圍因素，經濟仍然穩步發展，首三季合計本港經濟按年增長3.3%。

該官員指指，服務出口表現受惠於蓬勃的金融市場，以及創疫情後新高的訪港旅客量，今年首11個月訪港旅客人數超過4,500萬人次，已超逾去年全年水平，按年增幅12%，當中超過兩成三是內地以外的旅客。而即將到來的聖誕和新年假期，希望透過各項活動和業界的不同優惠推廣，能夠吸引更多旅客來港，為消費市道，以至整體經濟注入更大的動力。

過去數月相繼有金融機構和大型電商平台，租用或購入多層商業樓面甚至整幢商廈，該官員指透過加強在本港的部署，以開拓內地以及國際業務，反映市場對未來的正面預期。

該官員續稱，過去政府一直全方位推動創科及經濟發展的政策，逐步為香港的進一步發展增添有利條件，也讓香港有更大韌性應對外圍的挑戰。

