消防便衣巡查商廈阻塞走火通道 區議員倡業戶自發舉報

【Now新聞台】油尖旺有商廈防煙門長期被打開，走火通道被雜物阻塞，消防處上月展開全港特別消防安全巡查，至今發出376張消防火警危險通知書，提出53宗檢控，強調會繼續巡查及加強與物管溝通。當區區議員亦鼓勵業戶自發舉報。

消防處高級消防區長黎健武：「其實在剛剛過去12月的巡查行動中，我們同事都是用民裝形式，所謂『天文台』，可能有人通風報信，希望做到效果，不會一見到我們到場收拾，待我們走了就放回出來。其次我們都希望加強與大廈本身物管溝通，有時我們無可能24小時都在場了解情況。」

油尖旺區議員黃舒明：「可能真是業戶為了自己貪方便不關上消防門，在這個情況下，如何巡查都無用，無可能要部門每日都巡查，其實都很靠業戶自覺，市民如多次見到都應作出自發作出舉報。」

