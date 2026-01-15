消防屋宇署巡9工廈 揭261項違規 已提3檢控及發22張通知書

【on.cc東網專訊】消防處和屋宇署在上月(12月29日至31日)針對工業大廈展開聯合巡查及執法行動，共巡查9幢位於九龍及新界多區的工業大廈。其間消防人員就不同火警危險發現共261項違規事項，包括逃生途徑被阻塞或鎖上；防煙門損壞、操作不良或被楔開；以及消防裝置或設備損壞或不在有效操作狀態等情況，已即時向負責人採取執法行動。

當中，就涉及阻塞逃生途徑的個案，消防處已提出3宗檢控，並發出22張「消除火警危險通知書」，要求相關人士在限定時間內消除火警危險。如相關人士未能於限期內遵辦「通知書」的規定，消防處會果斷提出檢控。另外，消防處於巡查期間亦發現部分大廈的防煙門及消防裝置或設備損壞，將向相關負責人發出「通知書」，並會繼續採取跟進行動。

屋宇署初步發現13個懷疑被非法用作住用用途的分間單位，現正作進一步調查，並已發信通知有關業主及佔用人盡快聯絡屋宇署人員，以便安排進入其單位視察，否則屋宇署會考慮向法庭申請進入處所手令。若確認有關單位被用作非法住用用途，將會根據《建築物條例》採取執法行動，包括着令中止有關住用用途及糾正危險情況。屋宇署在行動中亦發現其中一幢工廈的逃生樓梯有失修情況，但整體樓宇結構沒有明顯危險。屋宇署已向有關大廈的業主立䅁法團發出修葺令，着令進行所需的維修工程。

