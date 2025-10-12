消防處副處長黃鎮業即將退休 稱見證近年消防在裝備及搜救策略有進步(高詩敏報道)

【Now新聞台】消防處副處長黃鎮業即將退休，回顧逾31年的消防生涯，他形容最難忘的是參與汶川地震搜救，又認為消防近年在裝備或搜救行動的策劃上，都有很大進步。

黃鎮業在周二，即他的58歲生日當日便會開始退休前的最後假期，而退休後，他表示會用更多時間推廣消防工程學。

回想逾31年的消防生涯，黃鎮業形容最難忘的經歷是2008年到四川汶川參與地震救援。

消防處副處長(行動)黃鎮業：「當時整座樓像個班戟一樣，已經疊在一起了，同事進去做搜救，之後便發生餘震，幸好同事可以及時出來，這個對我而言印象比較深。第二，便是一個客觀的情況，當時我們睡覺的地方，我們都是找一些比較空曠、沒有瓦遮頭，睡的時候你感覺有些像是在電梯內，但電梯是正在動的。」

近年再領導土耳其及緬甸的海外救災行動，他認為無論是裝備還是策劃上，消防都有很大進步。

黃鎮業：「有無人機，都有衛星電話，另外我們都添置了檢測儀，在現場可以檢測到輕微地震。我們每次出動都會帶搜救犬，牠們的好處是可以本身很靈活、體積比較小，可以很快速便可以搜救或是搜索比較大的地方。」

黃鎮業預計，消防處的災難應變救援隊明年上半年可獲聯合國認證為國際中型救援隊伍，之後再到海外執行職務，便可以作為分區指揮或總指揮的角色。

