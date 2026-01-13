消防處向高風險商廈發 376 張通知書 100多張已遵辦要求 便衣巡查防通風報信｜Yahoo

《明報》周一報道，早前曾派記者到旺角登打士廣場訪查，發現樓高 21 層的大廈，有 17 層的走火通道疑有消防隱患。

【Yahoo新聞報道】消防處在去年 12 月聖誕節之前，選擇了全港 132 棟有較高火警風險的商業大廈，展開一連兩日的「特別消防安全巡查與執法行動」，期間發出了 376 張「消除火警危險通知書」，並提出了 53 宗檢控。消防處高級消防區長（樓宇改善策略及特別行動）黎健武今早（13 日）在電台節目表示，在 376 張通知書當中，至今已經有百多張遵辦要求；處方對於部分個案，例如需要更換防煙門的大廈會酌情給予更多時間處理，但如果業戶持續不遵辦要求就會考慮檢控，最高可被判罰款 10 萬元和監禁 6 個月。有區議員在同一節目表示，區內個別商業大廈的走火通道堵塞情況仍然普遍，希望消防處可以對火警隱患較大的大廈加強巡查。

大時大節前突擊巡查

黎健武今早在港台節目《千禧年代》表示，消防處目前從兩層面工作，一方面是收到市民投訴後作出巡查， 了解涉事商廈是否真的有火警危機；另一方面就是正如上述的特別巡查與執法行動，在大時大節前選擇個別商廈作主動突擊巡查，希望商廈和業戶盡快改善防火情況。

個別行動由便衣人員處理

對於有傳媒報道指個別商廈和業戶會在巡查後「故態復萌」，將物品塞滿走火通道，黎健武表示消防處都會派便衣人員不時巡查，避免有人通風報信；另外消防處亦會跟物業管理公司做好溝通，期望他們的職員能夠幫手勸籲業戶，如遇到嚴重個案，可向消防處舉報。黎強調，處方行動不會只是一次性，個別消防隱患較嚴重的商廈會再做巡查，另外亦會聯絡物管公司，向他們派發宣傳單張，或者支援做走火演習。

與物管公司聯手加強宣傳

黎健武又說，消防處去年成立了分區安全隊，會主動在區內了解火警隱患比較嚴重的大廈並主動作出巡查，希望及早識別，避免火警。另外，消防處每年亦會跟香港物業管理公司協會舉行定期會議，亦跟物業管理業監管局保持良好溝通，處方如果收集到較具隱患的大廈名單，就會跟管理局交換，讓管理局協助通知相關物管公司，要求加強涉事大廈的消防安全。黎補充，執法屬於消防處的較後手段，主要都是希望做好前期工作，加強宣傳和教育。

區議員籲業戶必要時自發舉報

至於油尖旺區議員黃舒明亦在同一節目表示，區內個別商業大廈的走火通道堵塞情況仍然普遍，包括堆放物物，或者以垃圾桶頂住防煙門。如果大廈屬於商住用途，較高樓層的住戶就可能會有意見，但不少居民都不知道應該如何投訴，又憂慮可能「同法團講都冇咩作用」。黃舒明又說，不同大廈的物管狀況不同，如果物管質素較差的大廈，就相當依靠業戶對消防安全的自覺，「我哋都冇可能要部門日日都去你度巡邏」，如果必要時業戶亦可以主動向消防處舉報。

油尖旺區議會上周曾開會討論商業大廈的防火安全問題，黃舒明引述消防處回覆指會加強巡查，議員亦希望消防處可以協助區內的「三無大廈」做火警演習，並且提供更多標示協助業戶和居民，如有必要時能夠安全逃生。黃舒明並指，如果消防處掌握隱患特別嚴重的大廈，就應該進一步巡查。