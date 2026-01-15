消防處屋宇署巡 9 工廈 揭 261 項違規 有逃生途徑被阻塞、消防裝置損壞｜Yahoo

消防處和屋宇署上月底聯合行動，巡查 9 幢位於九龍及新界多區的工業大廈。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】消防處和屋宇署上月底聯合行動，巡查 9 幢位於九龍及新界多區的工業大廈，發現共 261 項違規事項，包括有逃生途徑被阻塞或鎖上、防煙門損壞、消防裝置或設備損壞等，已即時向負責人採取執法行動。

消防處和屋宇署相於去年 12 月 29 至 31 日，針對工業大廈展開聯合巡查及執法行動，共巡查 9 幢位於九龍及新界多區的工業大廈。行動中消防人員發現共 261 項違規事項，包括逃生途徑被阻塞或鎖上；防煙門損壞、操作不良或被楔開；以及消防裝置或設備損壞或不在有效操作狀態等情況，已即時向負責人採取執法行動。

廣告 廣告

就涉及阻塞逃生途徑的個案，消防處已提出 3 宗檢控，並發出 22 張消除火警危險通知書，要求在限定時間內消除火警危險。如相關人士未能於限期內遵辦，消防處會果斷提出檢控。另外，消防處亦發現部分大廈的防煙門及消防裝置或設備損壞，將向相關負責人發出通知書，並會繼續採取跟進行動。

發現13個懷疑非法住用分間單位

屋宇署在行動中發現 13 個懷疑被非法作住用的分間單位，正進一步調查。署方已發信通知有關業主及佔用人盡快聯絡屋宇署人員，以便進入單位視察，否則屋宇署會考慮向法庭申請手令進入處所。署方表示，若確認有關單位被用作非法住用用途，將會根據《建築物條例》採取執法行動，包括着令中止有關住用用途及糾正危險情況。

屋宇署在行動中亦發現其中一幢工廈的逃生樓梯有失修情況，但整體樓宇結構沒有明顯危險。屋宇署已向有關大廈的業主立䅁法團發出修葺令，着令進行所需的維修工程。