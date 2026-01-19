消防處展開巡查行動 檢查1500幢樓宇的消防裝置(謝欣桐報道)

【Now新聞台】消防處即日起展開為期兩個月的樓宇消防裝置及設備巡查行動。

為了加強樓宇的消防安全，消防處即日開始會巡查1500幢在1987年或之前興建的住宅用或綜合用途大廈，針對在過去一年無進行年檢、承辦商通報有消防裝置損壞以及已通報關閉了消防裝置的大廈。

行動為期兩個月，如發現違規情況，消防處會要求業主盡快跟進，消防裝置承辦商如沒有跟從，處方會作出紀律研訊。

消防處重申，消防裝置和樓宇大廈維修不應同時進行。

消防區長(政策)羅健新：「一幢樓宇需要進行大維修，難免有更多工人在樓宇出入，又或者有建築物料在樓宇出入，在這段時間更加需要確保消防裝置處於有效操作狀態，在這段時間為居民提供保障。」

消防處日前發出兩張通函，提醒承辦商在關閉裝置前要張貼大廈通告，列明裝置的類型及影響範圍，又指如果裝置需要通宵或者24小時以上關閉，承辦商就要通報，處方會派員到場檢查。

消防處說會在消防喉轆附近的當眼處貼上使用方法，希望居民遇到意外時知道使用步驟。

