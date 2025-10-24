【Now新聞台】消防處推行物聯網火警偵測系統先導計劃。

先導計劃會透過無線複合火警偵測器、火警警報網關以及中央監控平台，提供更精準及可靠的偵測系統。

消防處會在年底前，為分布於港九新界共10幢樓高6層或以下、受消防安全條例規管的目標樓宇推行系統，強調相比傳統的手動火警警報以及喉轆系統，新系統可自動偵測火警，工程時間由5至6年減少至2星期，費用亦由60萬下降至約20萬。

處方會在明年第一季進行評估，若運作理想，會在同年第二季全面應用。

#要聞