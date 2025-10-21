楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
不法分子不時在隱蔽地方經營非法加油站。消防處上月起展開打擊非法燃油轉注的行動，合共349次巡邏中，搗破23個非法油站，截獲22萬公升柴油，市值約600萬元。為加強打擊非法加油站，消防處推出3項措施，包括利用無人機巡邏和執法，設立「油擊」舉報眼和24小時舉報熱線，亦考慮設立獎勵金。
消防處署理助理處長(牌照及審批)倪楚豐表示，近來發現有不法分子為逃避執法，會由以往的大型儲存點，轉為分散到較小型和隱蔽的地方。此外，亦會利用運油車和普通貨車作掩飾。為加強打擊非法燃油轉注活動，消防處自上月起至今，展開代號為「油擊」的大型執法行動，在不同地區包括觀塘、油塘、將軍澳和昂船洲一帶等地執法和巡查。消防處聯不同部門合共進行349次巡邏，搗破23個非法油站，截獲22萬公升柴油，市值約600萬元，共提出47宗檢控。
利用無人機可節省一半人手
行動中，處方首次利用無人機在非法油站黑點一帶巡邏，期間執行41次巡邏任務，發現5宗懷疑非法燃油轉注活動，並提出13宗檢控。倪楚豐表示，傳統巡邏隊由4人組成，利用無人機執法後，每隊可節省至少一半人手。他又指，以往執法時需要派員長期監察，而不法分子犯罪後往往迅速離開；當使用無人機，便能夠鎖定非法油站的範圍，省時省力。就執法時的私隱，他指，有跟隨個人資料私隱專員公署相關指引，有關片段用作協助偵測；並非用作舉證，完成調查後會刪除片段。
除了處方主動執法外，亦依靠市民提供的情報。倪楚豐表示，近年市民的舉報意識有所提高，接獲投訴由2023年的128宗，上升至今年的約500宗。為方便市民提供情報，處方已在現有的「火警危險電子投訴平台」上新增「油擊舉報眼」功能，市民可透過電腦或手機，在平台上載和提交可疑的影片、相片和位置等。此外，亦會設立24小時舉報熱線，建立全港性監察網絡。對於會否考慮設立現金獎，增加市民舉報誘因，倪楚豐回應指，這是會研究和考慮的方向。
另外，處方亦聯同各執法部門和石油業界，成立「打擊非法燃油轉注活動策略小組」，並於日前舉行首次會議。倪楚豐指，策略小組的4大職責包括情報分享、制定策略、跨部門及業界合作，以及宣傳教育等。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/消防處搗23非法加油站-檢600萬元柴油-增無人機巡邏-設-油擊舉報眼-和熱線/610811?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
