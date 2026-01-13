消防處突擊巡查商廈發 376 張通知書｜全球央行擬發聲明力撐鮑威爾｜「Benz雄」女兒批男星洩喪禮細節未道歉｜1 月 13 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 1 月 13 日星期二。廣東地區現時風勢微弱且天氣乾燥，不過華東氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在明日逐漸影響沿岸地區。本港今晚及明日大致天晴，明早市區最低氣溫約 17 度，新界會再低幾度，日間最高氣溫約 21 度，依舊乾燥。明天的最高紫外線指數大約是 5，強度屬於中等。大家出門記得帶件外套，預防日夜溫差。

【今日重點新聞】

消防處向高風險商廈發 376 張通知書 100 多張已遵辦要求 便衣巡查防通風報信

【Yahoo新聞】消防處針對 132 棟高風險商業大廈展開巡查執法行動，共發出 376 張「消除火警危險通知書」並提出 53 宗檢控。高級消防區長黎健武表示，目前已有百多張通知書獲遵辦，處方會酌情給予更換防煙門等工程更多時間，但強調若持續不遵辦，最高可判罰 10 萬元及監禁 6 個月。為防止業戶在巡查前收到風聲而臨時清理，處方會派出便衣人員不時巡查，避免「故態復萌」。

《明報》周一報道，早前曾派記者到旺角登打士廣場訪查，發現樓高 21 層的大廈，有 17 層的走火通道疑有消防隱患。

加拿大明報 1.17 起停刊 結束 33 年歷史 北美業務半年蝕過千萬元

【Yahoo新聞】擁有 33 年歷史的《加拿大明報》將於 1 月 17 日（周六）起停刊，最後一期報紙將於本周五出版。世華媒體執行董事張裘昌已向員工發信，通知公司將於 1 月底終止運作。隨着該報停刊，加拿大將再無印刷版中文日報，預計至少 60 名員工受影響。據悉，北美業務因廣告市場疲弱及印刷需求下滑，截至去年 9 月底的半年內稅前虧損達 166.8 萬美元（約 1,300 萬港元）。

港大校委會本科生代表選舉煞停 教務處稱收投訴需調查 席位懸空至今兩個月

【Yahoo新聞】原定明日（14 日）舉行的港大校委會本科生代表選舉投票突然遭校方煞停。教務處表示收到有關選舉的投訴，為確保公平公正，目前正展開調查，選舉將暫停直至另行通知。該席位自去年 11 月前代表任滿後已懸空約兩個月，原定有 4 名候選人角逐。此次煞停令原定今日舉行的諮詢大會及明日開始的投票程序全數延後。

【今日重點財經新聞】

全球央行官員據悉起草聯合聲明 以支持鮑威爾

【彭博】消息指全球央行官員正起草一份聯合聲明，以支持聯儲局主席鮑威爾，應對特朗普政府日益升級的施壓行動。該聲明預計將以國際清算銀行（BIS）的名義發布，目前各國央行行長正在斟酌措辭，最快可能在周二發布，旨在共同捍衛央行的獨立性。

內地貪官訪問 央視揭中國高官腐敗細節 90 年代獲送現金送樓

【Yahoo財經】央視反貪節目《一步不停歇半步不退讓》揭露多名落馬高官的貪腐細節。其中前海南省委書記羅保銘透露，上世紀 90 年代任職天津時，收受商人 50 萬元人民幣現金賄賂，當時該金額足以購買數套房產或達成「財富自由」。節目亦揭露官員與商人深度勾連，甚至有官員妻子暗示後，商人隨即送上新樓等不法交易。

去年倫敦 14.8% 業主「蝕住走」 分層單位佔九成蝕讓

【Yahoo財經】地產代理行 Hamptons 研究顯示，2025 年倫敦有 14.8% 業主以低於原價售樓，比例為全英最高。其中分層單位（Flats）成為重災區，佔整體蝕讓成交的 90%。分析指出，由於許多業主是在 2012 至 2016 年樓市高位入市，目前物業升值幅度遠不及獨立屋，導致「細屋換大屋」變得困難。

【今日重點娛樂新聞】

「Benz雄」喪禮細節被男星洩露 許蕙菁指對方仍未道歉 揭公開原因：佢有騷擾過啲朋友

【Yahoo娛樂圈】「Benz雄」許紹雄去年離世，女兒許惠菁（Charmaine）今日出席活動時提到，早前某新加坡男星在未經同意下洩露父親喪禮細節。Charmaine 透露曾聯絡對方，但對方不認為有錯且至今未道歉。她決定公開回應是因為該男星曾透過她家介紹認識其他藝人，隨後卻對朋友造成騷擾，她不希望親友因「俾面」其父親而默默承受。

Benz雄一家

72 歲曾志偉離任 TVB 總經理無官一身輕 去雲南踢波被美女包圍 high 爆

【Yahoo娛樂圈】曾志偉將於 1 月 21 日正式離任 TVB 總經理，改任顧問。近日他與明星足球隊赴雲南比賽，被網民捕捉到在當地餐廳接受民族儀式敬酒，與美女載歌載舞，氣氛熱烈。志偉亦在昆明街頭親民與粉絲合照，並協助宣傳觀光，展現退休後的愜意生活。

鄭健樂 Rocky 鬧市被貼街招唱衰 遭指控食軟飯欠債唔還

【Yahoo娛樂圈】58 歲港男冠軍鄭健樂（Rocky）近日捲入紛爭。早前他單方面宣布與崔碧珈戀愛被「落閘」後，旺角街頭出現多張針對他的街招，內容指控他「食軟飯幾十年」、「欠債不還」及「求包養」等罪狀。目前 Rocky 暫未對被整蠱的傳聞作出回應。