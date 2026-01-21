消防處突擊巡查 1,500 棟舊樓 部分疑未做年檢或因大維修關閉裝置 不排除擴大行動規模｜Yahoo

立即投選年度十大消費新聞
【Yahoo新聞報道】消防處於周一（19 日）起突擊巡查 1,500 幢 1987 年或之前首次呈交建築工程圖則的住用建築物及綜合用途建築物，目標在兩個月內完成。消防處消防區長（政策）羅建新今早（21 日）在電台節目表示，目前已經有 4 區完成巡查，並完成了一些檢控行動，涉及未為消防裝置安排年檢；如果資源許可，不排除完成這 1,500 幢大廈巡查後，就會將行動擴展至其他大廈。
名單內涉事大廈懷疑未做年檢
羅建新今早在港台節目《千禧年代》表示，消防處人員在巡查當中的焦點是檢查大廈消防裝置，包括火警鐘、消防喉轆等的狀態，亦會提醒居民為消防裝置做年檢或保養的重要性。至於如何挑選這 1,500 棟樓宇，羅建新指處方有紀錄，會懷疑過去這些大廈在過去 12 個月都沒有按法例聘請消防承辦商為消防裝置做年檢；另外亦有些是處方收到承辦商通報，指這些大廈正進行維修，他們的消防裝置可能已經關閉。
將檢查裝置功能是否異常
在巡查期間，消防處人員會詢問到底裝置有否進行年檢，以及要求提供證書；另外亦會檢查裝置是否異常，例如長期被關閉，警鐘被調至靜音等。人員亦會為裝置進行功能測試。至於在宣傳方面，人員會跟物管人員或居民接觸，向他們教授消防喉轆的正確使用方法，亦會派發宣傳品。羅建新強調，如果人員發現裝置有問題，會立即果斷執法，如果涉及消防裝置承辦商的專業失德狀況，就會對他們作出調查，甚至處分。
本月發通函 要求承辦商清楚告示裝置暫時關閉詳情
另外，消防處本月 8 日發出兩份通函，規定註冊消防裝置承辦商進一步加強對樓宇消防裝置及設備的管理，並提升其運作狀況的資訊透明度，讓居民及管理人員更清楚掌握消防裝置的運作狀況。羅建新指，如果裝置需要關閉或者故障令到它失效的時候，承辦商就需要在這段時間加強對居民對於這個裝置關閉的認知，令到他們發生火警的時候有所警覺，亦避免火警時使用的裝置失效，浪費逃生時間。通函要求，如果裝置暫時失效，承辦商需要在大廈的一些當眼地方，包括出入口、電梯大堂等等，貼出一個不少於 A3 大小的海報，裡面要清楚列明受影響的系統、流程，以及系統關閉的時間。
裝置電源位置貼膠貼 遭干擾時留痕跡
另一份通函促物管人員更容易辨別消防系統電源異常情況。處方要求，消防承辦商要在消防裝置的關鍵電源上貼上封貼，當有人干擾到這個裝置的時候就會有明確標示；物管人員平時巡查時候，亦要盡快找到這些異常情況，避免電源被意外關閉。
