消防處與童軍培訓社區應急先鋒 楊恩健指提升消防安全意識

【Now新聞台】香港童軍總會正式成為消防處社區應急先鋒計劃首個認可培訓機構。

消防處聯同香港童軍總會推出社區應急先鋒章，消防處在今年7至8月訓練約120名童軍領袖成為社區應急先鋒導師，向童軍成員傳授基本的防火及應急知識，增強他們應對緊急事故的信心和能力，以及在社區推廣學習心肺復甦法及使用自動心臟除顫器。

童軍總會目標明年亦會訓練1500位童軍成員成為社區應急先鋒。消防處處長楊恩健表示，希望透過計劃提升社區應急能力。

楊恩健：「社區應急先鋒計劃在上年展開，現在已有7000名市民成為社區應急先鋒，值得一提的是，當中有1500人是全運會義工領袖，也是社區應急先鋒。」

