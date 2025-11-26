消防處處長楊恩健交代大埔宏福苑五級火 37歲消防員不幸殉職

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
宏福苑五級火｜ 華懋大廈上月棚架三級火 屋宇署曾發通告 要求立即檢視外牆工程阻燃標準｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生四級火，外牆棚架火勢猛烈，造成至少4死，中環華懋大廈 10月 18 日時亦曾發生三級火，造成至少4人受傷送院。今次是約一個多月間，再有正進行棚架工程的大廈發生大火，屋宇署在華懋大廈三級火後，曾於 10月 21 日向所有認可建築專業人士及註冊承建商發通告，要求立即檢視建築物外牆工程，所使用的保護網、保護幕及防水油布等材料的阻燃性能。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
大圍金禧花園5座高層2房戶 議價後最終以$450萬沽出 (另有本日最新成交)
大圍金禧花園5座高層2房戶 議價後最終以$450萬沽出 中原地產 - 趙國華經理表示，近日整體交投氣氛向好，大圍金禧花園本月暫錄約5宗成交，新近錄得5座高層C室，單位建築面積416平方呎，實用面積314平方呎，2房間隔，原先叫價約$460萬，議價後最終以$450萬沽出，實用面積平均呎價$14331。 趙國華指，新買家為區內客，見屋苑位置方便，單位高層開揚，間隔合用，有企理裝修，即決定入市單位自用。據了解，原業主則於2009年以$167萬購入上址，持貨約16年，現轉手賬面獲利$283萬離場，單位期內升值169%。 延伸閱讀: 金禧花園 大圍 粉嶺榮輝中心1座中層3房戶 中原地產 - 麥偉成經理表示，近期樓市氣氛向好，帶動二手成交，粉嶺上水區本月至今暫錄約113宗二手成交，較上月同期增加約1倍，其中粉嶺榮輝中心本月暫錄3宗成交，屋苑最新錄得1座中層B室，單位建築面積687平方呎，實用面積574平方呎，3房間隔，開價約$380萬，議價後以居二市場價$342.8萬易手，實用面積平均呎價$5972。 麥偉成經指，新買家為白居二客，見單位少有放盤，價錢合理，間隔合用，即購入單位自住。據了解，原業主28Hse.com ・ 3 小時前
鼓勵投票｜周大福集團推近500萬優惠 新世界K11推200萬「心意謝卡」換消費券
新世界發展（017）宣布，為了響應政府鼓勵市民在12月7日立法會選舉日投票，集團在尖沙咀的兩大零售地標K11 ...BossMind ・ 3 小時前
《績後》一文綜合券商於阿里巴巴(09988.HK)公布季業績後最新評級、目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)美股隔晚先升後跌2.3%，阿里巴巴-W(09988.HK)港股今早同樣低開2.4%報154港元，盤中曾低見153.4元一度下滑2.8%，半日收156元走低1.1%，成交額114.6億元。阿里巴巴管理層表示，電商客戶管理收入(CMR)主要受支付手續費與全站推技術影響，自去年9月起開始收取支付手續費，管理層預計下季電商CMR增速將會放緩。AASTOCKS ・ 6 小時前
《尋秦記》原班人馬重現大銀幕 先導海報正式登場預告明年一月上映
香港電影業兩大傳說之一《風林山火》製作多時，今年終於上映。另一傳說《尋秦記》電影版宣傳片播出多時，今年終於都有上映消息。早前，古天樂曾表示電影將於明年上映，今日（26日），電影海報正式登場，並預告明年1月上映。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 5 小時前
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生
宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hitYahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
火爆爸媽養出溫柔學霸！Jasper 12歲三語主持驚豔網友 應采兒「原則育兒」成關鍵
陳小春衝動、應采兒直爽，兩人都是脾氣攔不住的類型，但兒子Jasper卻相當沉穩、溫和。近日，12歲的Jasper在學校活動以中、英、粵三語主持，台風成熟穩定，更把清華、耶魯大學列入人生目標，令不少人驚豔他的語言與學習能力。姊妹淘 ・ 2 小時前
天氣｜周四周五早上清涼低至 16 度 日夜溫差大 下周初有一兩陣雨｜Yahoo
天文台預測，受到強烈東北季候風補充影響，未來一兩日廣東沿岸氣溫稍為下降，本港明早（27 日）最低氣溫為 17 度，周五（28 日）早上最低氣溫更只有 16 度，日夜溫差頗大，至於日間普遍晴朗及非常乾燥，相對濕度可低至百分之 30。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
台灣女怒踢鹹豬手後報警！ 京都遊客區騷擾20%驚魂！
哎喲，京都的古街本該是賞楓散步的浪漫時光，誰知10月18日，一位台灣女子遇上小團體，一名男子突然靠近用力拍她臀部，笑著跑開！Japhub日本集合 ・ 2 小時前
【沙嗲王】11.28白咖喱日 白咖喱香茅豬扒飯買1送1（只限28/11）
沙嗲王將每年11月28日訂為「11.28沙嗲王白咖喱日」，11月28日當日到沙嗲王惠顧「白咖喱香茅豬扒飯」，可免費獲贈白咖喱香茅豬扒飯兌換券，更可隨機獲贈限量「King仔行李貼」（每間分店有不同設計），兌換券可於翌日起開始兌換，數量有限，送完即止！YAHOO著數 ・ 3 小時前
立法會選舉｜周大福集團推近500萬元優惠 憑投票心意卡可換現金券、餐飲折扣等｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將於 12 月 7 日舉行，不少企業、食肆等近日相繼推出折扣優惠，呼籲市民投票。周大福集團今（26 日）宣布，響應政府呼籲，秉持「企業與城市同行」理念，鼓勵市民積極投票，憑投票後派發的「心意謝卡」，市民可於旗下多個業務享用特別優惠。總值約 487.7 萬元。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
立法會選舉2025｜政府投票日免費開放康文署游泳池及科學館等 持「投票心意卡」將獲商戶優惠｜Yahoo
立法會選舉還有不足兩星期就舉行，政府繼續構思不同招數鼓勵市民投票。政務司司長陳國基和政制及內地事務局局長曾國衞上午 11 時半見記者，陳國基宣布在 12 月 6 日和 7 日，香港濕地公園，康文署轄下各游泳池、太空館、科學館和藝術館都會免費開放。陳國基以及今早在電台節目發言的行會成員湯家驊都表示，如果措施是為了鼓勵市民投票，非指明個別候選人，做法上並無問題。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
阿里ADR股價為何在財報後收跌？高盛直指全因管理層這一說法
阿里巴巴 (9988.HK)(BABA)周二 (25 日) 發布最新財報成績單，雲端業務成長及 AI 資本開支表現超出預期，一度推動其股價在美股盤前上漲 4%，然而市場樂觀情緒未能持久，財報電話會後股價轉跌，最終收跌超 2%。鉅亨網 ・ 8 小時前
MIRROR聯乘SANRIO限定店安排混亂 IG出Story今日停派籌重新安排
MIRROR成軍7周年，最近有連串活動，當中包括其下公仔BABY MIRROR首次聯乘Sanrio Characters嘅公仔系列，噚日（25日）開始喺又一城設多個打卡位及限定店。據官方安排，噚日朝早9點開始派籌，大量鏡粉前往到限定店排隊拎籌，不過由於購物流程嚴重延遲，導致唔少有籌嘅鏡粉延遲甚至無法入場，人流管制安排欠佳，引發大批苦候多時嘅鏡粉鼓譟，現場情況一度混亂。晚上8時左右有人報警，執法人員到場，而MakerVille行政總裁金廣誠亦有到場了解事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏緻苑「樓王」準業主：似中六合彩 彩虹邨重建戶成功揀樓感興奮
【on.cc東網專訊】「綠置居2024」今日(26日)揀樓，一眾揀樓人士早早便到現場排隊，氣氛熾熱。有成功揀得九龍灣宏緻苑「樓王」人士覺得似「中六合彩」，形容十分開心，認為屋苑地理位置優越，加上單位有「樓王」稱號故決定入手；有彩虹邨重建戶亦成功揀得大單位，對成為on.cc 東網 ・ 7 小時前
頂好大光麵停產！金源食品宣布12月結業 告別57年茶餐廳經典大光麵 香港製造終不敵低價競爭？
頂好大光麵即將停產！金源食品有限公司日前發出《告別公告》，宣布公司將於今年12月正式結束營運，為走過57年的香港本地食品品牌畫上句號。公告中寫道：「味道會完結，但回憶會一直留著。」字句間滿載感謝之意，向多年的顧客、合作夥伴和消費者致謝，並祝願大家未來健康快樂。Yahoo Food ・ 7 小時前
石硤尾邨兩少年慶生後突遭斬傷 升降機血跡斑斑 疑兇在逃｜Yahoo
石硤尾邨美如樓有兩名少年被人持刀斬傷，涉事升降機血跡斑斑，二人身中多傷，需接受手術。警方正調查事發原因，疑兇仍然在逃。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
57歲女星遭醫師誤診！耽誤黃金時間「左眼幾乎失明」 曝痛苦症狀：每天活在恐懼中
57歲前港星李婉華2003年結婚後淡出演藝圈，移居加拿大溫哥華，近年轉型經營YouTube與粉絲互動。她近日在直播與影片中透露，兩年前左眼曾因視網膜裂孔，陷入「近乎失明」狀態，長達半年只能靠微弱視力生活，讓大批網友相當震驚。姊妹淘 ・ 4 小時前