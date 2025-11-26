消防處處長楊恩健交代大埔宏福苑五級火 37歲消防員不幸殉職

大圍金禧花園5座高層2房戶 議價後最終以$450萬沽出 中原地產 - 趙國華經理表示，近日整體交投氣氛向好，大圍金禧花園本月暫錄約5宗成交，新近錄得5座高層C室，單位建築面積416平方呎，實用面積314平方呎，2房間隔，原先叫價約$460萬，議價後最終以$450萬沽出，實用面積平均呎價$14331。 趙國華指，新買家為區內客，見屋苑位置方便，單位高層開揚，間隔合用，有企理裝修，即決定入市單位自用。據了解，原業主則於2009年以$167萬購入上址，持貨約16年，現轉手賬面獲利$283萬離場，單位期內升值169%。 延伸閱讀: 金禧花園 大圍 粉嶺榮輝中心1座中層3房戶 中原地產 - 麥偉成經理表示，近期樓市氣氛向好，帶動二手成交，粉嶺上水區本月至今暫錄約113宗二手成交，較上月同期增加約1倍，其中粉嶺榮輝中心本月暫錄3宗成交，屋苑最新錄得1座中層B室，單位建築面積687平方呎，實用面積574平方呎，3房間隔，開價約$380萬，議價後以居二市場價$342.8萬易手，實用面積平均呎價$5972。 麥偉成經指，新買家為白居二客，見單位少有放盤，價錢合理，間隔合用，即購入單位自住。據了解，原業主

28Hse.com ・ 3 小時前