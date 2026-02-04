涉「碰瓷黨」案4人被捕 夫婦佯裝交通意外受傷索償 涉 22 宗案件 警方另拘2名醫生｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】警方近日打擊 「新型碰瓷黨」，即涉懷疑交通意外索償詐騙案，發現一對本地夫婦涉 22 宗可疑申索個案，二人會佯稱為的士或私家車司機、乘客、或被車撞到的路人，在輕微交通事故中報稱受傷，然後向涉事司機及保險公司索償，最高一宗索償金額為逾 30 萬元。

夫婦涉「碰瓷」 醫生涉發虛假醫生紙

警方今（4 日）以「串謀詐騙」罪在多區拘捕3男1女，年齡介乎37至69歲 ，包括案中夫婦，及 2 名發出虛假醫生證明的本地醫生，四人正被通宵扣查。

警方在案中夫婦住所檢獲 30 萬元現金，2隻名錶，一批金器。涉案夫婦分別報稱男方為的士司機、女方為護士，警方亦拖走妻子名下一部的士調查。

曾使用單據、收入證明等虛假文書

警務處商業罪案調查科警司馮培基指，經調查發現，案中夫婦曾使用虛假文書，包括車房維修單據、收入證明，及多張醫生證明獲取長期病假。二人報稱在交通事故中受傷後，會索償汽車維修費、收入損失、律師費用、醫療費用等。

同時，警方發現案中涉及開出醫生證明的診所，不約而同牽涉數十宗同類索償，懷疑有人串謀提供虛假文件，協助索取保險索償。

「撞車碰瓷黨」近日引起警方關注，保安局局長鄧炳強日前指，警方已收到逾70宗「新型碰瓷黨」個案，涉款2800萬元，多宗個案均涉及一間律師樓和數名醫生，更有人索償逾20次。