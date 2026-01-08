涉「起底」跨境車同行 私隱署拘捕46 歲男 群組發負評洩個人資料｜Yahoo

私隱專員公署拘捕一名 46 歲男子涉嫌「起底」。

【Yahoo 新聞報道】一名 46 歲男子涉嫌「起底」他人，被個人資料私隱專員公署拘捕。調查指，被捕人涉嫌在通訊群組中發布及轉載事主的個人資料，包括香港身份證、澳門居民身份證及「回鄉證」等，他獲准保釋候查。

私隱專員公署表示，今日（8日）在新界拘捕一名 46 歲中國籍男子，涉嫌未經當事人同意下披露其個人資料，違反《私隱條例》的規定。被披露個人資料的事主從事跨境車業務，包括出租跨境車及代辦跨境駕駛手續。調查顯示，去年 11 月下旬有人在即時通訊軟件兩個由同行人士組成的群組中，發布及轉載 4 則包含事主個人資料的訊息及影片，對他作出負面評論。

違者最高監禁五年

被披露的個人資料包括事主的中英文姓氏、英文別名、一個即時通訊軟件帳號名稱及頭像、其駕駛的車輛於粵港兩地的登記號碼，以及屬於事主的香港身份證、澳門居民身份證、港澳居民來往內地通行證、香港駕駛執照及中國內地機動車駕駛證的照片，從中可以看到事主的中英文姓名、相關證件號碼、出生日期、性別、身高、住址、國籍、簽名樣式及照片。

私隱專員公署提醒，身份證及其他證件載有屬敏感的個人資料，在未經當事人的同意下隨意或故意披露其證件副本，可以構成「起底」罪行。違例者一經定罪，最高可被處罰款 100 萬元及監禁五年。