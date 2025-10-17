涉不當處理機密文件 川普前國安顧問波頓遭起訴

（法新社華盛頓17日電） 美國總統川普（Donald Trump）的前國家安全顧問波頓（John Bolton）今天遭起訴，成為近幾週第3位面臨刑事指控的川普政敵。

76歲的資深外交官波頓被馬里蘭州聯邦大陪審團以18項罪名起訴，指控他傳送及保留機密資訊。長達26頁的起訴書指出，波頓曾透過電子郵件將最高機密文件分享給兩名「未經授權人士」，雖未公開身分，但據信是他的妻子與女兒。

此外，起訴書稱波頓以非政府電子郵件或通訊軟體，傳送逾千頁記錄他擔任國安顧問期間工作的「日記式」內容給他人。

美國司法部表示，這些文件「揭示了關於未來攻擊、外國敵對勢力及外交政策關係的情資」。每項罪名最高可判處10年徒刑。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）透過聲明表示：「任何濫用權力、危及國家安全的人都將被追究責任，沒有人能凌駕於法律之上。」

波頓在發給美國媒體的聲明中駁斥指控，認為自己「成為司法部被政治工具化的最新目標……這些指控以往已被駁回或扭曲事實」。

川普在被問及波頓遭起訴的看法時對記者表示，他的前任顧問是「壞人」，並稱「這就是結果」。

除波頓外，美國司法部近期也對川普的另兩名知名批評者提起刑事訴訟，分別是紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）與前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）。