涉人口販運 菲律賓前華裔市長被判無期徒刑

AFP 日本首相高市早苗表態「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，引發中日外交危機。她被視為「最具親台象徵」，曾公開表示蔡英文是「我憧憬的女性」，上任前也曾訪問台灣與賴清德會面。 台灣這次成為「被提起」的對象，突然捲入了中日角力，執政的民進黨對此沒有積極發言，分析指台灣政府力求低調，避免挑起中方的民族情緒、激起北京向台灣作「懲罰式」反制。 在野國民黨內部則對高市的言論態度分歧，有「老一代」政治人物批評日方言論，新任黨主席就態度溫和，分析認為「友日」已經成為國民黨新一代領導階層的新戰略底色。 ...

BBC News 中文 ・ 7 小時前