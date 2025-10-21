涉以泰國大學假學歷申優才計劃 雙程證女准保釋12月再訊

沙田裁判法院。(資料圖片)

一名39歲持雙程證女子涉於去年聖誕透過中介公司，訛稱自己擁有泰國先皇理工大學的畢業證書，以申請「優才計劃」在港居留入境許可，被控一項「安排使用虛假文書」罪。案件今日（21日）在沙田裁判法院首次提堂，控方申請將案件押後至12月16日，待進一步調查，包括向海外大學查詢紀錄，獲署理主任裁判官鄭紀航批准，期間被告獲准以10萬元現金保釋及10萬元人士擔保，另不得離開香港及每星期須到警署報到。

39歲女被告劉碧璇持雙程證來港，控罪書上沒有報稱職業，被控一項「安排使用虛假文書」罪。控罪指，她於2024年12月25日或該日前後在香港明知或相信有關虛假文書，即一張看似是由先皇理工大學的畢業證書，屬於虛假，而安排使用該文書，意圖誘使入境事務處處長及其人員接受該文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該人或其他人不利。

案件編號：STCC4008/2025

