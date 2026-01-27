涉以茶葉袋藏匿冰毒走私入韓 中國團夥落網

【on.cc東網專訊】南韓濟州警察廳周一（26日）宣布，抓獲試圖將4萬人份冰毒偽裝成茶葉走私入境並在國內流通的中國犯罪團夥成員及吸毒的中國人共12人，其中7人被逮捕。但此次查獲的毒品與近期在濟州海岸發現的並非同一類型，截至上月9日濟州海岸共17次發現中國茶葉袋包裝的毒品，重達36公斤。

濟州警察廳表示，警方去年10月24日抓獲並逮捕一名30多歲中國籍男子，他試圖經濟州國際機場將藏匿於茶葉包裝袋中的冰毒帶入境並流通，涉案毒品重達1,131克，價值約7.9億韓圜（約425萬港元）。他當時從泰國出發，經新加坡轉機到濟州，之後在社交媒體上傳高薪兼職廣告，試圖通過南韓人將物品傳給首爾的運毒人員。一名20多歲的南韓兼職者接收物品後，因懷疑當中裝有爆炸物而報警。

廣告 廣告

經過三個月調查，警方鎖定並抓獲牽涉走私毒品案的4名疑犯，之後再抓獲2名販毒人員以及從其手中購毒、吸毒的5名中國人，期間繳獲50克冰毒。警方正追查滯留境外的40多歲中國籍頭目和30多歲共犯，並調查從該組織獲取毒品的其他吸毒人員。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】