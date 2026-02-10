涉以虛假文件騙「車手獎」，無業女未能完成社服令改判緩刑。(資料圖片)

一名女子前年訛稱車禍詐騙俗稱「車手獎」的社署交通意外援助，早前承認一項企圖欺詐罪被判200小時社會服務令，但因身體狀況未能完成，感化官遂向法庭報告情況，案件今日(10日)在東區裁判法院提訊。主任裁判官張志偉判刑時指案件嚴重，若被告成功詐騙社署，可獲得近5萬元援助，考慮到被告認罪及已完成24小時社會服務，最終接納醫療報告內容，應申請改判監禁4個月，緩刑24個月，另擱置社服令。

被告劉昭言(26歲)，報稱無業，今自行行事。她早前承認於2024年3月26日至4月19日，向社署人員謊稱所交的交通意外援助申請表格，及9張醫生證明書上的資料屬實，誘使社署向其發放交通意外援助金。

廣告 廣告

案件編號：ESCC801/2025

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1010396/涉以虛假文件騙-車手獎-無業女身體狀況未能完成社服令改判緩刑?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral