涉偽造收入工作記錄以騙取金錢 中大醫學院兩部門主管被捕及解僱

【on.cc東網專訊】中文大學醫院今日(23日)公布一宗員工懷疑造假的事件，指醫院兩名部門主管，涉嫌偽造收入及工作量記錄，以騙取醫院金錢。兩人在上周四(18日)被捕，並已遭醫院解僱。

中大醫院行政總裁鍾健禮指院方早前查閱各部門的財政狀況時，發現有部門帳目異常，經內部調查後，再發現有醫護人員的收入及工作量不尋常，懷疑有人造假，於是向醫院主席盧煜明匯報。

鍾健禮指中大校長盧煜明及醫院執委會高度重視事件，研究及商討後決定報警。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】