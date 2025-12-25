涉偽造45張儀器校正證書 諾和工程九人被捕

【Now新聞台】涉嫌於醫管局及市建局工程偽造儀器校正證書的諾和工程，至今有9人被捕，警方初步檢獲45張懷疑造假校對證書，相信是由諾和董事或職員製作。至於其他已發現的證書真偽，仍有待跟進調查。

西九龍總區刑事部(行動)警司賈錦琳：「這45張假的證書雖然是來源於4間檢測中心，但是我們看不到有任何與這四間中心有關的思疑造假，當然還有其他證書的，其他證書也是有一些。我們和其他檢測中心都有些聯繫，見到有若干都是真的，所以究竟我們現時所檢獲的這批證書當中，有多少真、多少假，還需要一些時間去核實。」

