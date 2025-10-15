涉元朗721事件暴動及串謀傷人罪成判囚 46歲男商人申上訴被拒

【on.cc東網專訊】2019年7月21日晚至翌日凌晨元朗西鐵站一帶發生襲擊事件，其中一名46歲男商人被指向當日在現場的黑衣人擲地盤燈及木條且手持藤條，經審訊後被裁定暴動及串謀有意圖傷人罪罪成，被判監4年1個月。該名商人就該條傷人罪不服定罪，向上訴庭提出上訴許可申請，上訴庭法官薛偉成今（15日）經開庭處理後，即時拒絕其申請，並指將於周五（17日）頒發判詞解釋裁決理由。

上訴人鄧嘉民(46歲)報稱是商人，被控於2019年7月22日在元朗朗和路及港鐵元朗站一帶，連同其他人參與暴動；以及意圖使他人身體受嚴重傷害，而串謀非法及惡意傷害他們。控方案情指，案發當日，上訴人身穿白衣，在元朗英龍圍外以地盤燈及木棍擲向黑衣人，並手持藤條，站在白衣人前線。

廣告 廣告

上訴方今向法官確認，不會就暴動罪提出上訴，並只就串謀有意圖傷人罪提出上訴。上訴方指原審法官並沒有根據案例考慮相關控罪元素，包括上訴人是否與他人有協議串謀行事，及上訴人是否可預期有他人會因他的行為而令身體受嚴重傷害，而事實上當日亦沒有人的身體受嚴重傷害。律政司一方則指，根據原審法官的裁決及其引述案例所指的控罪元素，法官確有作出考慮而認為上訴人是與他人串謀行事，並可預期到有人會因他的行為而受到嚴重傷害，故其裁決並無不妥。

案件編號：CACC 9/2025

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】