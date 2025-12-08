精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
涉兜路再粗言回應乘客 的士司機認罪罰4300
一名的士司機疑因兜路與乘客爭執，期間以粗言回應，並在車門打開下折返出發點，被票控5項罪名。案件昨在沙田裁判法院處理，控辯雙方同意以認罪協商方式處理，被告承認4罪，包括不小心駕駛、沒有採用最直接路線、未繫安全帶及無禮貌，合共被判罰4,300元；至於「沒有展示的士司機證」罪則獲撤銷。
被告張國暉(38歲)去年12月17日晚上近8時在港鐵大圍站外接載一名女乘客，對方擬前往沙田嶺路，但司機採用路線全長4.8公里，較最直接路線多出3公里，兩人因此爭執。乘客當時未有下車或即時報警，而被告則在車門未關下折返大圍站，期間未繫安全帶。事主將情況拍片，片段顯示的士在趟門打開下掉頭，事主直斥兜路、涉濫收車資等，被告則以粗言回應乘客。
辯方求情指，被告因聽錯指示而走錯路，又指女乘客職業特別，並受她情緒所影響，一時失控才有無禮行為，強調其須照顧年邁母親及承受車牌供款壓力，望法庭輕判。據悉，乘客為警隊人員。法官考慮認罪及背景後，判罰款以作警惕。
