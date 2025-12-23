警方 證物

聖誕不少人外遊，警方提醒出門前檢查門窗並提高防盜設施。警方前日凌晨接獲八鄉一村屋住戶報案指，透過家中閉路電視拍得5名陌生男子由正門進入單位，意圖爆竊，其中3人手持鐵通及牛肉刀等武器。警員到場後，在距離案發地點約50米外截停一輛可疑七人車，車內搜獲相關武器及失物，包括總值約2.2萬元現金及珠寶首飾，並拘捕7名非華裔男子(17至36歲)，涉嚴重入屋犯法罪，其中兩人持香港身份證，其餘5人持行街紙。案件今日在屯門裁判法院提堂。

警方指，閉路電視片段顯示，7人案發時爬越2米高、已上鎖的鐵閘入屋，其中5人負責爆竊，另外兩人在屋外把風。經點算後，所有失物已尋回。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/涉八鄉嚴重入屋犯法-7非華裔漢被捕-5人持行街紙/630804?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral