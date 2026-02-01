涉冒充戰機機師與逾百女曖昧 男子涉敲詐勒索被起訴

【on.cc東網專訊】內媒周日（1日）報道，山東煙台市一名男子涉嫌冒充現役解放軍飛行員，編造駕駛殲16戰機受傷的「英雄故事」，與100多名女性保持曖昧關係，一人分飾3個角色詐騙多位女性。他因涉嫌敲詐勒索罪和冒充軍人招搖撞騙罪，被檢察機關提起公訴。

案情指，自稱解放軍空軍戰機飛行員的徐姓男子通過介紹認識陳姓女子，二人相戀不久，女方就遭到敲詐。一名叫「白雨」的陌生人以掌握陳女的私密片為由，索要20萬元人民幣（約23萬港元），徐男和陳女於是共同出錢。惟徐男交錢後，與「白雨」一同消失，陳女報案求助。

警方深入調查發現，3個涉案帳號都由徐男註冊和使用，先冒充介紹人身份物色女性目標，隨後以「現役飛行員徐某」的身份與對方建立戀愛關係，再化身為敲詐者「白雨」詐騙錢財。陳女表示，徐男經常展示「軍官證」照片、軍營生活及訓練影像，還有部隊和飛機照片等，獲取她的信任。

經警方和軍方核實，徐男不是空軍飛行員，也從未入伍，以「軍人」身份欺騙多位女性。警方逮捕徐男時，身上還穿着體能訓練服，當場查獲佩戴中尉領章的叢林迷彩服和軍用體能訓練服。經審訊查明，徐男現年23歲，真實身份是一名廚師，被他以「軍人」身份欺騙的女性遠不止陳女。

