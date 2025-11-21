涉刀捅友人致死 地盤工誤殺罪罪成 判囚10年

【on.cc東網專訊】一名地盤工於2022年在其彩虹邨紅萼樓住所內，疑因金錢糾紛以牛肉刀刺死上門的友人，他否認一項謀殺罪。經審訊後，由4女3男組成的陪審團早前一致裁定他謀殺罪脫，但一致裁定他以非法危險行為誤殺死者的誤殺罪罪成。案件今（21日）於高院進行求情及判刑，法官判刑時指不接納辯方求情時指被告是一個會借錢予朋友渡過難關的好人，判其囚10年。

被告趙忠原(63歲，報稱無業)被控一項謀殺罪，控罪指他於2022年2月11日於黃大仙彩虹邨紅萼樓217室謀殺許文達。

辯方在庭上求情指趙於案件初期已承認誤殺罪，惟控方不接受；他安靜且樂於助人，雖有多宗案底但最後的刑事定罪記錄是在2010年，在兒子出生後便不再犯罪，而事件發生亦因死者在趙家廚房吸冰毒，煙霧向客廳瀰漫，趙擔心會影響時年11歲的兒子，逐掏出刀威脅致造成意外。

法官不接納此說法，指出趙家中有吸冰毒用品已能證明他不在意毒煙會影響其子，而趙早前向死者借出錢亦不是幫助朋友的行為，2人的WhatsApp消息顯示趙借出金錢以獲取利息。她判刑時指案發後趙說法反覆，她認為當中最真實的說法是趙與死者因金錢爭執，趙執刀，一時意氣下向死者插去；法庭和陪審團都不採納死者沖向趙，致刀尖沒入其胸的說法。此案除早期承認誤殺罪外沒有其他強而有力的求情理由，判趙囚10年。

案情指，趙與死者為朋友關係，案發當日事主到訪趙家，趙因事主拖欠錢不還而與其起爭執，並用牛肉刀捅了對方右胸一下。當日下午5時許，趙致電999指有人因意外受傷。事主被發現時已無脈搏呼吸，趙則表示不知發生何事；事主送院途中，趙在救護車上對警員說事主是他朋友，為協助維修水電而上門，惟其在維修過程中不慎弄傷。死者於當日傍晚6時許不治。

案發經過：HCCC 2/2024

