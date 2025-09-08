涉受賄及違法放貸 建行前副行長章更生被起訴

【on.cc東網專訊】最高人民檢察院周一（8日）公布，中國建設銀行股份有限公司前黨委委員、副行長章更生涉嫌受賄、違法發放貸款，案件近日由山東省淄博市人民檢察院向淄博市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，章更生利用擔任中國建設銀行股份有限公司集團客戶部（營業部）總經理、黨委委員、副行長等職務上的便利，為有關單位和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。章更生身為銀行工作人員，又涉嫌違反國家規定發放貸款，數額特別巨大且造成特別重大損失，依法應當以受賄罪、違法發放貸款罪追究其刑事責任。

章更生今年65歲，長期在建行系統工作，歷任建行三峽分行副行長、行長，建行營業部副總經理，建行營業部、集團客戶部總經理，客戶部總經理兼北京市分行副行長，建行高級管理層成員等職。章更生2013年擔任建行副行長，後兼任建信人壽保險有限公司董事長等職，2020年辭去副行長職務。當局2024年11月宣布調查章更生，今年4月以嚴重違紀違法為由開除其中共黨籍，指他對抗組織審查，搞迷信活動；違規收受禮品、禮金、消費卡，接受旅遊活動安排及宴請，公款吃喝；違反國家規定發放貸款，造成特別重大損失。

