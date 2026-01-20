涉受賄干預司法 前國安部副部長遭開除黨籍

【on.cc東網專訊】中央紀委國家監委周二（20日）通報，對前國家安全部副部長、中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任、國務院防範和處理邪教問題辦公室副主任高以忱嚴重違紀違法問題立案調查，其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，決定給予他開除黨籍處分。

調查發現，高以忱毫無政治意識和政治鑑別力，大搞政商勾連、利益交換，嚴重污染政治生態，對抗組織審查；違規接受宴請、為他人調動工作提供幫助、收受禮品禮金、無償接受私營企業主提供的車輛服務；干預和插手司法活動，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在公司上市審批、土地使用權轉讓、執行案件處理等方面謀利，並非法收受巨額財物。當局按規定取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

廣告 廣告

四川省紀委監委周一（19日）另發布消息，四川航空集團有限責任公司前黨委書記、董事長石祖義涉嫌嚴重違紀違法，正接受四川省紀委監委紀律審查和監察調查。他曾在西南航空、鷹聯航空、東北航空等工作，2022年12月至前年8月任四川航空集團有限公司黨委書記、董事長。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】