涉受賄數額巨大 重慶市政協前副主席遭起訴

【on.cc東網專訊】最高人民檢察院周五（6日）發布消息，重慶市政協前黨組成員、副主席段成剛涉嫌受賄一案，國家監察委員會已完成調查，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，並指定由廣東省廣州市人民檢察院審查起訴，廣州市人民檢察院近日向廣州市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，段成剛利用擔任重慶市江北區委常委、副區長，巴南區委副書記、區長，北部新區黨工委副書記、管委會主任、兩江新區黨工委委員、管委會副主任，兩江新區黨工委副書記、管委會副主任，渝北區委書記，重慶市委常委兼兩江新區黨工委書記、管委會主任職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。

段成剛於1963年6月出生，是重慶江北人，具研究生學歷，為高級管理人員工商管理碩士。他長期在重慶工作，2022年起任市政協副主席、重慶兩江新區黨工委書記，直至去年3月被通報涉嫌嚴重違紀違法，在任上受查。

