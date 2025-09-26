涉向醫生訛稱任職健身教練呃病假被控 男警不認罪 排期11.24開審

【on.cc東網專訊】一名男警被指於2019年向醫生訛稱任職健身教練，且無法做輕便工作，以騙取54日病假。該男警被控一項欺詐罪，案件今（26日）在西九龍裁判法院再訊。被告不認罪，法庭排期11月24日開審，預計審期兩日。

32歲被告譚順維，報稱任職警員。他被控一項欺詐罪，據悉他駐守於荃灣區，現已被停職。被告不認罪。控方指，本案有6名控方證人。辯方則指，除被告外，料有一名辯方證人。控辯雙方預計審期兩日。法庭排期11月24日至25日審訊。被告續准以1萬港元現金保釋，期間不得離港、須交出旅遊證件及居於報稱地址，不得接觸控方證人，不得前往案發地點，即涉案的醫務中心。

控罪指被告於2019年10月17日，在香港透過欺騙手段，向曾文謙醫生虛稱是一名健身教練，且無法履行輕便工作，意圖詐騙曾醫生為其發出2019年12月13日至2020年2月4日共54日的病假證明，令譚獲益或導致香港警務處或香港特區政府蒙受損失或有重大損失風險。

案件編號：WKCC 2052/2025

