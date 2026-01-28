涉啟德以鐳射筆照射狗隻及狗主 男子被判無罪 官拒批訟費指自招嫌疑

58 歲男子被指去年在啟德零售館外，以鐳射筆照射狗隻眼睛、兩名狗主，他否認虐畜、普通襲擊 3 罪受審，周三（28 日）在觀塘裁判法院被裁定全部罪名不成立。



裁判官丘國新指，兩名狗主供詞與事發片段不符，例如他們供稱狗隻沒跑向被告，但片段顯示有，而被告供稱照射為制止狗隻跑往其方向，說法或屬實。辯方申請訟費，官則拒絕指被告自招嫌疑，「的而且確搵東西射過人哋隻狗」，並以鐳射筆對準兩名事主頭部。



涉事狗隻的主人在 IG 撰文指，對判決不感意外，指回顧以往涉及虐待動物案件，「作為狗主，其實早已經學識唔對制度抱有過多期望」。她指，事發後對公共空間的安全失去信任，每晚單獨放狗，都要不斷提醒自己提高警覺，「顯然，我以後仲要繼續承受呢個『後續影響』」。

官指涉案鐳射筆可導致眼部損傷

被告李敏立（58 歲，保安），被控一項殘酷對待動物罪、兩項普通襲擊罪，指他於 2025 年 1 月 14 日，在啟德體育園啟德零售館 1 外殘酷地驚嚇，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為，而導致一隻狗隻受到任何不必要的痛苦；同日同地襲擊李姓女子和陳姓男子。

裁判官丘國新裁決時引述專家證人指，涉案鐳射筆可以發出紅光、如電筒光的白光，屬 3R 類激光產品，又指若人類在 10 米內遭紅光照射，可導致眼部損傷。

官：兩名事主供詞與片段不符

針對兩項襲擊狗主罪，官描述閉路片段畫面，指被告和伴侶跟兩名事主迎面相遇，被告看似從其衣物取出鐳射筆。男事主的愛犬 Goma 其後跑至被告面前約 1 至 2 米，被告對準牠的頭部發射白光。兩名事主看似上前理論，被告向兩人照射白光，「一瞬間半秒（右手）便垂下」。

官指，片段歷時不多於兩分鐘，當中完全察覺不到有紅光出現，不過被告作供時，承認曾發射紅光。官指，即使紅光沒在片段出現，不代表必定沒發生襲擊事件，惟認為兩名事主供詞與片段有不符之處。

官舉例，兩人供稱被告僅照射紅光、沒白光，但片段清楚看到鐳射筆發出白光；兩人供稱狗隻沒跑向被告，但片段顯示有；女事主稱遭被告照射臉部約 5 秒，片段顯示被告兩次對準其頭部，惟只是一瞬間，指其說法「有誇大之嫌」；女事主稱爭執 10 至 15 分鐘，惟雙方遇上至離開，歷時少於 2 分鐘。

官指，不能安心接納兩名事主證供，指供詞出現基本疑點，疑點利益歸於被告，裁定兩項普通襲擊罪不成立。

官：制止狗隻跑前說法或屬實

至於虐畜罪，涉事狗隻 Sneezy 的主人供稱，愛犬遭照射後，左眼變紅及流眼水須求醫。官指被告作供時，坦然承認用鐳射筆發出紅光，照向涉事狗隻 Sneezy 頭上，以制止牠跑往其方向。官指，控方對此說法沒作出盤問，認為被告說法有可能是真實，未能肯定其行為屬於「殘酷地驚嚇」、「不合理或胡亂作為」，裁定無罪。

辯方申請訟費，指本案非自招嫌疑，又指法庭接納被告解釋。官反問「（被告）的而且確搵東西射過人哋隻狗，（鐳射光）有可能傷害眼睛，曾經指向兩位人士，呢啲係咪自招嫌疑呢？」辯方解釋，鐳射筆作用是驅狗、屬合理使用，又指向兩名事主發出白光。

官指，被告在現場曾向 Sneezy 的狗主承認使用驅狗器，而鐳射筆經檢驗後，顯示確實可以發出損害人類眼睛的紅色激光，加上被告曾以鐳射筆對準兩名事主頭部，認為屬自招嫌疑，拒絕辯方申請。

狗主 IG 發文：早學識不對制度抱過多期望

Sneezy 的主人在 Instagram 撰文指，對判決不感意外，指回顧以往涉及殘酷虐待動物的案件，「作為狗主，其實早已經學識唔對制度抱有過多期望」。

她指，Sneezy 個性膽小，與被告所描述的行為並不相符，又指 Sneezy 不只是一隻狗，而是其生命中最重要的家人，指事發後對公共空間的安全失去信任，每晚單獨放狗，都要不斷提醒自己提高警覺，「顯然，我以後仲要繼續承受呢個『後續影響』」。

她指，不希望再於本案糾纏，也希望此生不再遇到被告，Sneezy 亦不需要再承受任何傷害，在結尾提問：「當動物同佢哋嘅主人受到威脅時，現行制度究竟保障到啲乜嘢？又係保障緊邊一方？我哋又可以點樣保護自己最珍而重之嘅生命？」

案件編號：HCCC155/2022

