涉嘲港隊及球迷「白癡」 新加坡部長發電郵向羅淑佩致歉 文體旅局：不會影響雙方長期合作︱Yahoo

梁振偉（中）企在人群中間盛讚新加坡隊員，期間嘲諷香港球迷和球員。（David Neo @ IG）

【Yahoo新聞報道】新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉（David Neo）早前在亞洲盃外圍賽後於更衣室發言，形容香港球迷及港隊球員為「白癡」，片段流出後引起強烈反彈。文化體育及旅遊局今日（21 日）回覆《Yahoo新聞》指，代理部長已透過電郵向文體旅局長羅淑佩致歉。

文體旅局指，梁振偉除了公開道歉並收回相關言論外，亦已透過電郵向羅淑佩致歉，並指事件不會影響香港與新加坡在文化及體育方面的長期合作。

廣告 廣告

港隊於本月 18 日在啟德主場館對陣新加坡，以 1：2 落敗，無緣晉級亞洲盃決賽周。其後網上流傳片段顯示，梁振偉在新加坡隊更衣室與球隊慶祝時，稱香港球迷及港隊球員是「白癡」，並表示新加坡隊「踢得像雄獅」，片段曝光後在網上引起強烈反彈。

片段可見，他當時稱「所有香港球迷都是白癡，港隊球員也踢得像白癡，但你們踢得像雄獅（all the fans were bloody idiots, and the players – they also played like idiots. But you all played like lions.）」，更衣室內隨即有人歡呼。梁振偉事後在網上收回有關言論並道歉，表示應該展示更多尊重，又稱港隊表現頑強，球迷亦全力支持球隊。