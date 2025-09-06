涉嚴重違紀違法 中國證監會原主席易會滿受查

【on.cc東網專訊】中紀委周六（6日）通報，十四屆全國政協經濟委員會副主任、中國證監會原主席易會滿涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，現年61歲的易會滿是浙江蒼南人，曾任中國工商銀行北京市分行行長、黨委書記，中國工商銀行行長等職務。他於2019年1月起出任中證監主席，直至2024年2月被免職。

英媒周五（5日）已傳出易會滿上周被中紀委帶走調查的消息，當時有知情人士透露，他受查原因主要是存在貪腐行為，包括為親屬提供不當利益等。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】