涉嚴重違紀違法 再生資源集團總經理受查

【on.cc東網專訊】中央紀委國家監委上周六（10日）通報，中國再生資源開發集團有限公司黨委書記、董事長、總經理邢宏偉涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐全國供銷總社紀檢監察組紀律審查和廣東省清遠市監委監察調查。

邢宏偉1973年7月出生，長期在供銷系統任職，曾任中國供銷集團有限公司財務部經理、總經理助理、黨委委員等職，並擔任過供銷集團財務有限公司董事長、中合置業有限公司董事長等重要職務。他2024年4月被選舉為中國再生資源旗下上市公司中再資環的董事長，但去年12月因個人原因辭去該公司董事長、董事及所有相關職務，不再擔任公司法定代表人及其他任何職務。他同月16日仍以中國再生資源集團黨委書記、董事長身份參加公開活動，介紹集團經營與業務布局情況。

廣告 廣告

中國再生資源開發集團有限公司1989年成立，是推動再生資源行業發展的關鍵企業，年銷售額約600億元人民幣（約670億港元），再生資源年處理量超3,000萬噸。集團控股上市公司中再資環，並擁有天津再生資源研究所。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】