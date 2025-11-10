涉嚴重違紀違法 烏魯木齊市委副書記馬志軍受查

【on.cc東網專訊】新疆維吾爾自治區紀委監委周一（10日）發布消息，新疆維吾爾自治區烏魯木齊市委副書記、政法委書記馬志軍涉嫌嚴重違紀違法，正接受新疆維吾爾自治區紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，馬志軍於1971年6月出生，是甘肅靖遠縣人。他1989年3月參加工作，1991年6月加入中國共產黨，有在職大專學歷，於1998年8月在新疆廣播電視大學法律專業畢業。他2021年2月25日曾獲黨中央、國務院授予「全國脫貧攻堅先進個人」稱號。

馬志軍早年曾在部隊服役，之後長期在新疆工作，擔任過策勒縣委副科級組織員、縣委基層辦主任、縣固拉哈瑪鄉黨委書記，民豐縣委常委、組織部部長，墨玉縣委常委、組織部部長，新疆維吾爾自治區政協和田地區工作委員會副主任等職。

