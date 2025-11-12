涉因金錢糾紛披露舊同學個人資料 60歲女子涉「起底」被捕

【on.cc東網專訊】個人資料私隱專員公署今日(12日)在港島區拘捕一名60歲中國籍女子。被捕人士涉嫌在未經舊同學的同意下披露她的個人資料，違反《個人資料(私隱)條例》(《私隱條例》)第64(3A)條的規定。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

調查顯示，事主與被捕人士曾就讀同一間中學，及後於2018年重遇，事主因經營的工廠面對財政困難，遂向被捕人士借款，並承諾每月向被捕人士支付利息。事主其後向被捕人士再度借款，總借款額約港幣2,000萬元。

自2025年年初，事主未有向被捕人士繳付利息。2025年4至5月期間，事主的鄰居透過郵遞先後收到三款不同的單張，內容指稱事主欠款不還，作出負面評論，並披露其個人資料，包括中文姓名、香港身份證號碼、住址及照片。

私隱專員公署提醒市民，不要因為金錢糾紛而將他人「起底」，「起底」無助解決任何問題，相反往往只會使衝突升級。再者，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款港幣100萬元及監禁5年。

