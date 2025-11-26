珠海長隆飛船酒店買2送2
涉國泰航班上偷拍兩女裙底 日籍男沒保釋申請還押候訊
46 歲日本男子，被指周一(24日)在日本大阪飛往香港的航班上，偷拍兩名女子裙底，被控一項偷拍罪，今日(26日)於西九龍裁判法院首提堂，庭上需日文傳譯。裁判官陳慧敏應控方要求，押後案件至明年1月7日再訊，以候控方索取法律意見。另被告沒保釋申請，但保留8天保釋覆核，押後下周四(4日)處理，期間須還押。
大阪飛往香港航班上犯案
日籍被告大西龍(46 歲)，IT 經理，持護照訪港，居於日本，在港沒固定住址。他被控一項「非法拍攝或觀看私密部位」罪，指他在日本大阪飛往香港的國泰航空航班上，出於拍攝女子X及Y的私密部位的意圖，以一部手提電話從該女子X及Y的衣服下方拍攝其私密部位，而若非如此操作該設備，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了不誠實地作出以上所描述的作為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得X及Y同意。
案件編號：WKCC5396/2025
