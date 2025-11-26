faokt6vqvbq8.jpg

46 歲日本男子，被指周一(24日)在日本大阪飛往香港的航班上，偷拍兩名女子裙底，被控一項偷拍罪，今日(26日)於西九龍裁判法院首提堂，庭上需日文傳譯。裁判官陳慧敏應控方要求，押後案件至明年1月7日再訊，以候控方索取法律意見。另被告沒保釋申請，但保留8天保釋覆核，押後下周四(4日)處理，期間須還押。

大阪飛往香港航班上犯案

日籍被告大西龍(46 歲)，IT 經理，持護照訪港，居於日本，在港沒固定住址。他被控一項「非法拍攝或觀看私密部位」罪，指他在日本大阪飛往香港的國泰航空航班上，出於拍攝女子X及Y的私密部位的意圖，以一部手提電話從該女子X及Y的衣服下方拍攝其私密部位，而若非如此操作該設備，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了不誠實地作出以上所描述的作為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得X及Y同意。

廣告 廣告

案件編號：WKCC5396/2025

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/涉國泰航班上偷拍兩女裙底-日籍男沒保釋申請還押候訊/622265?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral