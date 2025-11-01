涉城市大學及又一城非禮2名男子 男學生准保釋待12.24再訊

【on.cc東網專訊】一男學生涉於城市大學和又一城非禮2名男子，被控非禮等3罪，今（1日）於西九龍裁判法院首次提堂。裁判官批准被告以2,000港元保釋，並押後案件至12月24日以待辯方索取文件。

被告余驥堯（22歲，報稱學生）被控2項猥褻侵犯罪。控罪指，被告分別於2025年10月29日，在香港九龍深水埗達之路83號香港城市大學楊建文學術樓4樓蔣麗莉演講廳（LT-7）外猥褻侵犯另一人，即中國籍男子X；以及同年10月30日，在香港九龍又一村達之路80號又一城LG層至LG 1層扶手電梯猥褻侵犯另一人，即中國籍男子Y。

余另被控一項不遵從要求而出示身份證明以供查閱罪，指他於2025年10月30日，在香港九龍長沙灣達之路與歌和老街交界，在警務人員要求他出示身份證明以供查閱後，不遵從此要求。

辯方在庭上申請保釋獲批，余獲准以2,000港元保釋，他不得離開香港、須交出旅遊證件並居於報稱地址、更改住址前24小時須通知警署、每周到警署報到、不得接觸證人，及不得返回案發地點。

案件編號：WKCC 4888/2025

