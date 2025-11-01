8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
涉城市大學及又一城非禮2名男子 男學生准保釋待12.24再訊
【on.cc東網專訊】一男學生涉於城市大學和又一城非禮2名男子，被控非禮等3罪，今（1日）於西九龍裁判法院首次提堂。裁判官批准被告以2,000港元保釋，並押後案件至12月24日以待辯方索取文件。
被告余驥堯（22歲，報稱學生）被控2項猥褻侵犯罪。控罪指，被告分別於2025年10月29日，在香港九龍深水埗達之路83號香港城市大學楊建文學術樓4樓蔣麗莉演講廳（LT-7）外猥褻侵犯另一人，即中國籍男子X；以及同年10月30日，在香港九龍又一村達之路80號又一城LG層至LG 1層扶手電梯猥褻侵犯另一人，即中國籍男子Y。
余另被控一項不遵從要求而出示身份證明以供查閱罪，指他於2025年10月30日，在香港九龍長沙灣達之路與歌和老街交界，在警務人員要求他出示身份證明以供查閱後，不遵從此要求。
辯方在庭上申請保釋獲批，余獲准以2,000港元保釋，他不得離開香港、須交出旅遊證件並居於報稱地址、更改住址前24小時須通知警署、每周到警署報到、不得接觸證人，及不得返回案發地點。
案件編號：WKCC 4888/2025
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 50 分鐘前
的士司機罵客「屎忽鬼」罪成罰款2000元 指不滿裁決、「為3毫子搞上法庭」
去年底，有乘客不滿的士司機多收 3 毫車資，要求找續，七旬司機被指向乘客稱「屎忽鬼」、「正一廢人」等。司機否認「無禮貌及不守規矩」罪受審，周五（31 日）在九龍城裁判法院被裁罪成，判罰款 2,000 元。法庭線 ・ 23 小時前
不幸中之大幸｜8名內地男子被騙柬埔寨後賣到KK園 3人因不諳打字被指「退貨」
中國四川省8名男子今年9月應徵柬埔寨金邊酒店木工職位，不料陷入跨國勞工騙局。 據《紅星新聞》報導，這批技術工人...BossMind ・ 1 天前
18 歲中國女生英國街頭遇襲 疑涉種族仇恨警發照通緝
一名中國籍女學生於今年 9 月 27 日在英國布里斯托街頭遇襲，面部受傷須送院救治。警方調查後發現疑兇應為一名二十多歲的白人女子，昨日(29 日)公開發佈三張 CCTV 攝錄到她的照片，呼籲公眾人士提供情報，將疑兇緝拿歸案。警方形容案件駭人聽聞，對事主及其家人造成焦慮及困擾，警方已展開全面調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
國際｜新加坡警方沒收陳志約8.9億港元資產
《路透》引述新加坡《海峽時坡》報道，新加坡警方以涉嫌洗黑錢及詐騙罪沒收陳志在當地的6個物業和資產，包括銀行及證券帳戶、現金、一架遊艇、11輛車及多支酒，涉及金額超過1.5億新加坡元（約8.9億港元）。Fortune Insight ・ 22 小時前
死因庭裁定陳輝旺非法被殺 警員林偉榮再申司法覆核挑戰裁決 要求暫禁檢控
的士司機陳輝旺與乘客爭執，被警員拘捕時遭「箍頸」，其後全身癱瘓、留醫期間死亡。死因庭 2018 年裁定陳「非法被殺」，警員林偉榮司法覆核勝訴推翻裁決；死因庭今年第二次召開研訊，陪審團再次以大比數裁定陳「非法被殺」。法庭線 ・ 1 天前
富豪東方酒店男子昏迷 床上染血送院不治 2 男女涉販運危險藥物被捕｜Yahoo
九龍城富豪東方酒店一名男子被揭發昏迷倒臥床上，他身邊有血跡，送院搶救不治。警方在酒店房間內撿獲懷疑依托咪酯煙彈，拘捕一名報案的 32 歲女子及另一名 32 歲男子，涉嫌販運危險藥物，案件由九龍城警區重案組調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
九龍城酒店男子昏迷送院亡 3男女涉販毒被捕(更新)
【07:20更新】案件交由九龍城警區重案組跟進調查。經翻查閉路電視及進一步調查後，發現該名報案人與兩名男子曾從上址涉案房間把一行李箱帶往一輛停泊上址附近的私家車內。 檢一萬元K仔及依托咪酯煙彈 人員於該涉案房間內發現一些含有「依托咪酯」的煙彈彈殼，亦在該涉案私家車內檢獲36粒「依托咪酯」am730 ・ 19 小時前
工作人員險被撞斃 責任在羅臣？
【Now Sports】墨西哥賽車運動聯會出聲明指責VCARB車手羅臣，在周日F1墨西哥站險些撞倒兩名橫越賽道的工作人員，釀成悲劇。當時因為羅臣（Liam Lawson）和阿邦發生碰撞，前翼受損要入維修站，而賽會也出動安全車，有工作人員於賽道上清理碎片，但羅臣其後駛出維修站，不知是否指示不清晰，沒有減速轉入1號彎，差點迎面撞斃兩名橫越賽道的工作人員，幸運是兩人逃過一劫，沒有釀成悲劇。他那時已透過車隊電台怒吼：「搞甚麼鬼？我的天啊！你們在開玩笑嗎？剛剛看到那個嗎？我差點就撞死他們了，伙記！」他賽後也再次說起這件事，表示不清楚為何工作人員當時仍在賽道上，而國際車聯（FIA）其後發聲明，表示依照程序，當時已指示工作人員待命，準備在所有車輛通過1號彎後才進入賽道，但在得知羅臣入站後，指示立即被取消，並在該區域出示了雙黃旗，目前正調查為何仍有工作人員進入賽道。不過，墨西哥賽車運動聯會卻將責任完全推到羅臣身上：「根據拍攝到的畫面，可以看到羅臣在接近1號彎時，開始轉向進入車道，此時可以清晰地看到工作人員正在進行清理碎片的工作，但他仍然保持方向盤的角度，這一舉動發生在工作人員仍在現場工作的情況下，表明now.com 體育 ・ 17 小時前
3名中國公民在喬治亞被捕 非法購買2公斤核原料「鈾」 價值1230萬元
地跨歐亞兩洲的喬治亞，國家安全局10月25日表示，3名中國公民在首都第比利斯（Tbilisi）遭逮捕，涉嫌企圖非法購買2公斤的鈾。國安局同時公布逮捕畫面，可見武裝人員突襲一輛車，拘留嫌犯的同時，在後車廂發現兩個玻璃罐，內裝黃色物質，經檢測證實為鈾。 當局指出，嫌犯打算以40萬美元（約新台幣1230萬元）購買鈾，並企圖透過俄羅斯運往中國。其中一人未持合法簽證入境喬治亞，並帶領「專家」前來尋找鈾來源。根據調查，整起計畫疑由身在中國的集團成員負責協調，但目前尚不清楚購買動機。 喬治亞為前蘇聯加盟共和國，1991年蘇聯解體後，境內仍留有大量核原料，其安全問題長期引發關注，鈾的非法交易時有所聞；今年7月，國家安全局也曾逮捕一名喬治亞公民與一名土耳其人，兩人涉嫌企圖販售價值300萬美元（約新台幣9225萬元）的鈾。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
蘇格蘭少年無端圍毆台留學生 未列仇恨犯罪
【on.cc東網專訊】英國蘇格蘭首府愛丁堡今年8月底有台灣留學生，在巴士上遭無端圍毆，過程被拍下並傳網絡。蘇格蘭警方周四（30日）向台媒透露，警方已結束調查，3名涉事少年被起訴，但犯行未被歸類為「仇恨犯罪」。on.cc 東網 ・ 1 天前
二次詐騙｜男子助「女友」辦身後事失83萬元 一年後追騙款再失6萬元
一名27歲本地男受害人早前墮入網上情緣騙案，騙徒藉稱其網上戀人去世，需要受害人支付費用辦理身後事。受害人不虞有詐，兩日內轉賬近83萬元到指定戶口，騙徒事後失聯才方知被騙。事隔一年，受害人突然接到自稱香港警務人員的來電，對方訛稱騙案的嫌疑人已在韓國被捕，韓國執法機構將聯絡受害人跟進案件。 自稱韓國社企組織職員來電am730 ・ 1 天前
牛頭角火警 一名男子送院後不治 起火原因初步無可疑
【Now新聞台】牛頭角玉蓮臺深夜發生火警，一名男子送院後證實不治，起火原因初步無可疑。 現場是牛頭角道玉蓮臺第二座，星期四深夜十一時許消防處接獲多人報案後到場，約20分鐘後救熄火警。消防員在火警單位內救出一名52歲男住客，他昏迷被送往聯合醫院後證實不治，期間約10名住客疏散到地下。消防員經調查後，暫無證據顯示案件涉及刑事成分。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
記者直擊｜萬聖節前夕 蘭桂坊開始多人
【Now新聞台】今晚是萬聖節前夕，本台記者梁潔瀅下午約6時15分在蘭桂坊報道，蘭桂坊已經開始多人聚集。蘭桂坊協會總監張素媚指今年萬聖節氣氛熱烈，萬聖節餐單上個月推出，預訂就已爆滿，有信心今年消費可以超過去年。 #要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
聖誕禮物2025｜Diptyque節日系列來了！冷杉香調倒數香氛餐燭回歸＋貓咪魔法書倒數日曆＋旋轉燭罩首推大蠟燭版
Diptyque節日系列來了！今年聖誕Diptyque「燭金夜語」節日系列，向聖日耳曼德佩區（Saint-Germain-des-Prés）文學咖啡館的傳統精神致敬，由三位藝術家攜手創作包括巴黎書商暨插畫家Vincent Puente、當代作家與詩人Victor Pouchet及藝術家Inès Mélia。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
九龍城命案 房間檢獲懷疑毒品煙彈殼
【Now新聞台】一名男子被發現口鼻流血，昏迷九龍城一間酒店房間，送院後證實不治。 大批探員進入酒店調查，並搜查停在對面的黑色私家車，但無發現任何違禁品，期間一名女子在旁協助提供資料。現場是沙埔道一間酒店，昨晚九時許，一名女子駕車到酒店探訪，揭發其52歲男友人口鼻流血，昏迷房間內。救護員將事主送往廣華醫院後，證實不治，經初步驗屍並無可疑傷痕，其後探員在房間搜獲幾粒懷疑依托咪酯的煙彈殼。至於男死者致命原因，仍有待進行毒理化驗結果，警方暫列作有人昏迷送院後死亡處理。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！三眼仔與史迪仔期間限定店/西九哈佬怪獸派對/色彩班斕幻彩森林
一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了25大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；親子活動有香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」、冰上鬼馬南瓜哈囉喂、萬聖節手工糖果工作坊、萬聖節開篷巴士團、圍方嘩鬼樂園、三眼仔與史迪仔期間限定店；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋、伊藤潤二恐怖體驗展；欲了解鬼怪文化的有城巴x藍屋開篷巴士團及「仵」講吾知電車夜遊等，本文將持續更新，立即往下睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
巴西史上最致命掃黑行動 出動2500警力 至少64死含4警察
巴西里約熱內盧警方10月28日展開史上最致命的掃黑行動，至少造成64死，包括4名警察，死亡人數是過去類似行動兩倍以上。約2500名軍警參與行動，同時動用直升機與裝甲車，鎖定以貧民窟為據點的黑幫「紅色司令部」（Red Command）。 警方擬執行250份拘捕令，過程中引爆槍戰、車輛被焚毀，約81人遭逮，並起出大量槍枝和毒品；空拍畫面顯示，衝突過後的街道一片狼籍，升起濃濃黑煙。 里約熱內盧下周即將主辦「C40世界市長峰會」（C40 World Mayors Summit），以及英國威廉王儲的「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）頒獎典禮，而聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）11月10日也即將在巴西登場。 事實上，巴西警方在大型國際活動前加強治安並不罕見，但本次暴力程度與規模引發關注，人權團體呼籲進行調查，並稱行動未針對毒品供應鏈，治標不治本。約有50處醫療與教育機構因此暫停運作，部分公車路線被迫改道，避開交火區域。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
巴黎羅浮宮竊案 2嫌將被控盜竊和刑事共謀罪
（法新社巴黎29日電） 巴黎檢方今天表示，本月在法國羅浮宮（Louvre Museum）珠寶竊案中落網的兩名男子，將被控盜竊和刑事共謀罪。巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）在記者會上表示，他們將「被控有組織盜竊罪及刑事共謀罪」，其中有組織盜竊罪最高可判15年，刑事共謀罪最高可處10年徒刑，並補充說兩人已「部分承認犯罪事實」。法新社 ・ 1 天前
英王胞弟安德魯遭撤王子頭銜、收回住所
（法新社倫敦30日電） 英國王室宣布，國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）將撤銷弟弟安德魯的王子頭銜，並收回其在溫莎的寓所。「國王與王后陛下想表明，他們始終關心並深切同情所有虐待形式的受害者及倖存者。」法新社 ・ 1 天前