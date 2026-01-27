涉嫌逃稅！車銀優母親餐廳將被調查 再有品牌割席

【on.cc東網專訊】韓國「臉蛋天才」車銀優日前驚爆疑借母親開設的空殼公司逃稅，遭國稅廳追繳逾200億韓圜（約1億港元）稅金及罰款，是目前逃稅金額最高的韓國藝人。他昨晚透過社交網發表長文道歉，表示會負起責任，而昨日剛好是其所屬男團ASTRO已故成員文彬的生忌，粉絲對他在當日上載道歉文表示憤怒。而空殼公司的登記地址位於仁川江華島，有指上址是由車銀優父母經營的鰻魚餐廳，仁川市江華郡方面表示計劃到車銀優的母親經營的餐廳進行調查。所屬的Fantagio事務所今日再為事件道歉，對與車銀優有關的爭議深感有很大責任，事務所與車銀優都會誠實地進行調查，但呼籲大家不要胡亂猜測。

車銀優爆出逃稅爭議之後，多個代言的品牌而和他割席，護膚品牌及銀行先後將車銀優拍攝的廣告影片及照片下架，韓媒昨日發現車銀優代言的時裝品牌亦將廣告影片轉為非公開。

另外，曾與車銀優合作的人氣動畫電影《Kpop 獵魔女團》的亞裔聲優趙雅頓在車銀優的道歉文下留言公開聲援：「一直都支持你，弟弟，加油！」獲大批車銀優的粉絲支持，但亦有大批韓國網民表示反感：「外國人吃插手別國的事情」、「你不是替他繳稅就別出聲」。

