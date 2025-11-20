涉將自住按揭樓宇出租 兩男女警被控欺詐 押後至明年2.12再訊

【on.cc東網專訊】執法部門於今年1月，在多處拘捕8男4女共12人，當中7名男子為休班警員，指他們涉嫌「洗黑錢」，在2017年至2024年期間利用22個銀行戶口清洗由犯罪活動所得的懷疑犯罪得益，涉案金額約1,050萬港元。部門其後再拘捕一名休班女警，指她涉與上述7名休班警的其中一人，將自住按揭樓宇出租而涉嫌詐騙。案件今日（20日）於區院提堂，法官將案件押後至明年2月12日再訊，2人續准以7,000港元保釋外出。

兩名被告分別是高文迪(39歲)及林頴倩(女，38歲)，其控罪書並沒有報稱職業，據悉2人為夫婦，均為警員且正停職。

兩人今在庭上沒有代表律師，他們表示將委託私人律師，現已跟律師樓有接觸，法官將案件押後至明年2月12日再訊，2人續准以7,000港元保釋外出。

高文迪獨自被控一項欺詐罪，並與林頴倩同被控一項欺詐罪。首項控罪指高於2021年1月18日至3月9日，在香港藉欺騙，即虛假地表示高完成購買天水圍濕地公園路9號Wetland Season Park 1期第20座6樓B1室後，物業將由高佔用，並意圖詐騙而誘使中國建設銀行及香港按證保險有限公司批准物業的按揭貸款申請，貸款額為524.1萬港元；和誘使按證公司批准該貸款申請附帶的按揭保險計劃申請，導致高獲利或導致銀行及/或按證公司蒙受不利或有相當可能蒙受不利。

次項控罪則指兩名被告於2021年6月至2024年9月藉作詐騙，即沒有通知建行(亞洲)該物業的佔用情況有變，而誘使建行(亞洲)及香港按證不行使要求償還按揭貸款的權利及終止按揭貸款隨附的按揭保險保障。

案件編號：ESCC 2593/2025、DCCC 1597/2025

