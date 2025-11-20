黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
涉將自住按揭樓宇出租 兩男女警被控欺詐 押後至明年2.12再訊
【on.cc東網專訊】執法部門於今年1月，在多處拘捕8男4女共12人，當中7名男子為休班警員，指他們涉嫌「洗黑錢」，在2017年至2024年期間利用22個銀行戶口清洗由犯罪活動所得的懷疑犯罪得益，涉案金額約1,050萬港元。部門其後再拘捕一名休班女警，指她涉與上述7名休班警的其中一人，將自住按揭樓宇出租而涉嫌詐騙。案件今日（20日）於區院提堂，法官將案件押後至明年2月12日再訊，2人續准以7,000港元保釋外出。
兩名被告分別是高文迪(39歲)及林頴倩(女，38歲)，其控罪書並沒有報稱職業，據悉2人為夫婦，均為警員且正停職。
兩人今在庭上沒有代表律師，他們表示將委託私人律師，現已跟律師樓有接觸，法官將案件押後至明年2月12日再訊，2人續准以7,000港元保釋外出。
高文迪獨自被控一項欺詐罪，並與林頴倩同被控一項欺詐罪。首項控罪指高於2021年1月18日至3月9日，在香港藉欺騙，即虛假地表示高完成購買天水圍濕地公園路9號Wetland Season Park 1期第20座6樓B1室後，物業將由高佔用，並意圖詐騙而誘使中國建設銀行及香港按證保險有限公司批准物業的按揭貸款申請，貸款額為524.1萬港元；和誘使按證公司批准該貸款申請附帶的按揭保險計劃申請，導致高獲利或導致銀行及/或按證公司蒙受不利或有相當可能蒙受不利。
次項控罪則指兩名被告於2021年6月至2024年9月藉作詐騙，即沒有通知建行(亞洲)該物業的佔用情況有變，而誘使建行(亞洲)及香港按證不行使要求償還按揭貸款的權利及終止按揭貸款隨附的按揭保險保障。
案件編號：ESCC 2593/2025、DCCC 1597/2025
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 1 天前
死因庭裁陳輝旺非法被殺 警員林偉榮再申覆核挑戰押明年訊 官拒頒令有結果前禁檢控
的士司機陳輝旺與乘客爭執，被警員拘捕時遭「箍頸」，其後全身癱瘓、留醫期間死亡。事件經歷兩次死因研訊，陪審團均裁定陳「非法被殺」。警員林偉榮早前入稟高院提司法覆核，再次要求推翻死因庭裁決，並申請臨時禁制令，禁止律政司在司法覆核有結果前，採取檢控行動。法庭線 ・ 1 天前
受託照顧夫婦大角咀涉殺嬰 男判囚7年 女38個月
一對夫婦2022年在大角咀富貴大廈一單位內，涉虐待一名受託照顧3個月大男嬰，並導致其死亡。38歲男被告葉俊賢在高等法院承認誤殺，他和27歲女被告林珈希均承認殘酷對待兒童罪，分別判監7年和3年2個月。 控方指男嬰父母因工作等理由將兒子交由兩名被告託管。控方在庭上播出案發時2名被告家中的閉路電視片段，男嬰涉被打面、拍am730 ・ 1 天前
FBI 情報專家辦公桌展示彩虹旗遭解僱 入稟告局長違憲 指該旗由FBI贈予｜Yahoo
美國聯邦調查局（FBI） 一名情報專家上月突然被解僱，事主曾在辦公桌展示彩虹旗，質疑當局基於政治原因將他解僱。事主入稟控告局長帕特爾（Kash Patel）及美國司法部長邦迪，質疑解僱決定違憲，行使言論自由卻被報復，要求法庭頒令讓他復職。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
蔡一傑經中環街市目擊火警 見義勇為即報警：10分鐘後消防員迅速到場
跳唱組合草蜢成員蔡一傑今日（11月19日）在社交媒體發布影片，講述目睹火警現場的驚險事！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
6 人涉毀選舉海報及恐嚇被捕 有人疑不滿街站聲浪過大 4名男童貪玩破壞海報｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將於12月7日舉行，警方今（19日）表示，近日接獲三宗案件涉不滿街站聲浪作出刑事恐嚇、惡意破壞選舉海報，共拘捕 6 人。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
聖誕好去處2025｜中環繽紛冬日巡禮閃耀登場！6層樓高聖誕樹、金色星光長廊、8大地標合演光影匯
香港旅遊發展局（旅發局）年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」將於即日起至2026年1月4日舉行，今次活動首次聯手置地公司，帶來頭炮活動「冬日小鎮．中環」，分別於中環皇后像廣場花園打造「聖誕天地」、遮打道亮起浪漫的「星光長廊」、置地廣塲中庭呈獻歷年最大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，甚至首次聯乘中環八幢地標合演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」，點亮中環！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
火炭黑幫謀殺案｜警再拘 3 人 涉謀殺及串謀謀殺 累計 10 人被捕｜Yahoo
今年 3 月 16 日，火炭發生一宗黑幫謀殺案，綽號「蛤蟆東」的 52 歲男子在街頭被人斬傷不治。警方周二（18日）拘捕多 3 名男子，分別涉嫌謀殺及串謀謀殺。警方早前已就此案拘捕 5 名男子及 2 名女子被捕，其中有 3 人被落案起訴。案件累計 10 人被捕。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
葵涌女子過馬路被小巴撞倒 昏迷送院搶救
【Now新聞台】葵涌下午有女子被小巴撞倒，昏迷送院搶救。 女傷者頭部受傷，由救護車送到瑪嘉烈醫院。下午近3時，警方接報指一名女子行經葵涌禾塘咀街55號對開，被一輛專線小巴撞倒，女事主受傷，倒臥行車線昏迷，救護人員到場將傷者送往醫院搶救，涉事司機在場協助警方調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 23 小時前
廟宇文化節12月中車公廟外舉行 免費體驗非遺工作坊 8間古蹟廟宇設導賞 市民「打卡」可換領禮品 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】兩年一度的「廟宇文化節」將於 12 月 13 至 14 日一連兩日於沙田車公廟外舉行，華人廟宇委員會今年以「廟宇漫遊」作為主題，期望加深市民對本地廟宇的認識，融入非遺技藝工作坊，推動文化傳承。除車公廟以外，另外六間法定古蹟、兩間一級歷史建築廟宇亦設有導賞，又推出手機應用程式鼓勵大眾一年內到全港不同廟宇「打卡」，所有活動費用全免。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
旺角街頭2毒男遇查 檢176萬元貨當場就逮
【on.cc東網專訊】深水埗區警員經深入調查後，昨日（18日）在旺角展開打擊毒品行動。行動中，人員在塘尾道發現一名43歲本地男子和一名38歲內地男子形迹可疑，遂上前截查，並在他們身上檢獲共約3008克的懷疑海洛英，毒品市值約176萬港元。經初步調查，人員以涉嫌「on.cc 東網 ・ 1 天前
調查指美感恩節傳統大餐成本跌至四年低 火雞零售價按年跌16%
《路透》報道，據American Farm Bureau Federation公布年度感恩節餐費調查，美國感恩節傳統大餐成本按年跌5%至55.18美元，連續第三年下跌，創2021年以來最低。但仍較2019年新冠疫情前高出約13%。其中零售商對火雞大幅打折，16磅火雞零售價按年跌16.3%，但多數配菜價格上升，反映農場持續面對勞工短缺及農場工資急升壓力。AASTOCKS ・ 6 小時前
立法會選舉2025｜廉署起訴 3 人涉轉載帖文煽惑不投票 另通緝姜嘉偉及湯偉雄涉發布文章｜Yahoo
廉政公署今早（20 日）落案起訴兩男一女，控告他們涉嫌在立法會換屆選舉期間於網上轉載貼文，煽惑他人不投票，觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》第 27A 條，案件今日下午在西九龍裁判法院提訊。廉署並獲裁判官簽發手令，通緝發布原始貼文的兩名男子，包括早前已經被警方國安處懸紅通緝，並獲保安局列為「指名潛逃者」的「姜牧師」姜嘉偉，以及人稱「赴湯」的湯偉雄。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
8.25葵涌｜3人認串謀非法集結、申刑罰上訴失敗 上訴庭：與暴動僅一線之差
2019 年 8 月 25 日的「荃葵青遊行」原獲警方批准，及後有人堵路，遭警方驅散。3 人開審前承認串謀非法集結等罪，分別判監 30 個月、28 個月及 25 個月，他們提出刑罰上訴但被駁回，上訴庭周二（18 日）頒下判詞。法庭線 ・ 1 天前
日本大分縣住宅區大火仍未撲滅 當局發現一人心臟驟停
日本大分縣大分市一個住宅區昨日下午約5時發生的大火，至今仍未撲滅，當局指一名76歲居民下落不明。當地傳媒報道，當局在大火現場發現一名男子心臟驟停，暫時未知身份。大分縣當局表示，火勢波及170多座建築物，周邊森林也受到波及，截至昨晚約11時，已有115個家庭共175人被疏散到避難場所。日本陸上自衛隊應大分縣的請求，今日派出直升機協助滅火。(ST)infocast ・ 1 天前
日本大分市火災逾170棟建築物起火 一名老翁失蹤
日本大分市發生大規模火災，超過170棟建築物起火，燃燒超過半日仍未救熄，一名76歲老翁失蹤。大分縣政府將175名居民撤離到社區活動中心。大火在昨日下午近6時發生，大分市佐賀關地區的民眾報案指寓所起火，之後火勢蔓延到附近的多間住宅和山林，燒毀面積估計近4.9萬平方米。火勢甚至飄洋過海，距離火場1.4公里外的無人島也起火。陸上自衛隊出動UH-1直升機協助救火。(ST)infocast ・ 1 天前
立法會選舉2025｜國安處拘 68 歲男子 涉煽惑他人不投票或投白票等 被控發布煽動刊物下午提堂｜Yahoo
警方國安處周二（18日）拘捕一名 68 歲男子，他涉嫌多次在社交平台發布具有煽動意圖的訊息，包括煽惑他人在選舉中不投票或投白票等。他今日（20日）被暫控一項「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，案件下午在西九龍裁判法院提堂。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
中國男與另外6人涉間諜活動 遭台灣起訴
（法新社台北18日電） 台灣檢方今天起訴7人，其中包含1名中國籍男子，指控他們涉嫌替中國蒐集軍事機密，違反國家安全法。聲明指出，丁小琥涉嫌吸收現役及退役台灣軍人，為中國共產黨蒐集有關台灣軍事、國防及政府事務的敏感資訊。法新社 ・ 1 天前
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中《古惑仔》系列「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢《古惑仔》系列後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前