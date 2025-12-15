涉工廈軍訓基地非法操練 兩男被控串謀顛覆國家政權 還押至3.20再訊

031_2_0_0_0_0.jpg

警方國安處上周首度引用「非法操練」罪拘捕10人，指他們涉嫌進行「類似軍事形式」的訓練，當中2名男子被控「串謀顛覆國家政權」罪，今日(15日)在西九龍裁判法院首度提堂。控方申請押後，以待警方進一步調查被告的電話和USB，及索取有關槍械、炸藥和通訊裝置的專家報告。其中25歲被告申請保釋，總裁判官聽取陳詞後，認為沒有充分理由，信納他不會繼續作出危害國安的行為。兩人須還押至明年3月20日再訊。

被告彭加熙(24歲)及李晉森(25歲)，兩人均為保安員，同被控一項「串謀顛覆國家政權」罪，指他們於2021年某日至今年12月11日期間（包括首尾兩日），在香港，一同串謀和與其他人串謀，組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度；推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關；嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關依法履行職能。

案件編號：WKCC5736/2025

