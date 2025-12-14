涉廈軍訓基地非法操練 國安處再拘1名26歲女子 累計10人落網

WhatsApp Image 2025-12-12 at 16.52.22.jpeg

警方國安處上周四(11日)首次引用 《維護國家安全條例》下的「非法操練」罪，拘捕9名男子。警方今日(14日)指，於上周五（12日）晚上再拘捕一名26歲女子，涉違反同一罪行，累計10人落網。被捕女子及案中其餘被捕人已獲准保釋候查，須於2026年1月中旬向警方報到。

警方調查顯示，有團夥於九龍一工廠大廈單位內進行非法操練，內容包括持槍械操練、刀術及格鬥術等。人員在該涉嫌被用作非法操練的單位，並檢獲懷疑用作非法操練的攻擊性武器。國安處昨(13日)落案起訴其中兩名分別24歲及25歲男子，他們合共被控一項「串謀顛覆國家政權」罪。案件將於明天(15日)上午在西九龍裁判法院提堂。

