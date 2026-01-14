涉打逾萬電話滋擾法官 六旬漢留院缺席聆訊再排期5月審

高等法院。（資料圖片）

一名廣告設計員涉於2021年5月至7月打出逾萬個電話滋擾法官，被控藐視法庭，案件原定於前日(12日)在高等法院開審，但被告缺席聆訊，法官陳慶偉把案件押後至昨日(13日)開審。不過法庭得知被告現因患肺炎而留院，陳官遂把案件再排期於5月20日開審。

現年60歲的被告陸志榮，原被控4項不斷打電話罪及一項藐視法庭罪，即於2021年5月26日至7月6日間，無合理因由而不斷打電話往區域法院2樓及10樓兩名法官的辦公室，旨在對該法官造成煩擾、不便或產生不必要的憂慮；多次以電話及傳真電話作出妨擾行為，令兩名法官書記多次收電話，干擾司法運作的妥善執行。

就該4項不斷打電話罪原被安排於東區裁判法院處理，控方在2023年撤銷4項控罪。至於餘下的藐視法庭罪，則被安排於高院審理。

案件編號：CAMP 134/2024

