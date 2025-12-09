涉披露助查內容及煽動危國安提堂 王岸然申保釋被拒須還押候訊

【on.cc東網專訊】前民陣副召集人兼時事評論人王岸然於本月6日因涉披露助查內容及煽動被國安處拘捕。案件今（9日）於西九龍裁判法院提堂，裁判官應控方要求將案件押後至明年1月20日以待執法部門作進一步調查。王保釋申請被拒，須還押候訊。

被告黃覺岸（即王岸然，71歲，退休人士）被控一項「妨害調查危害國家安全」罪及一項「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪。控罪指他於本月3日在香港，知悉或懷疑有對危害國家安全的罪行的調查正在進行，罔顧是否會妨害該項調查，而在沒有合理辯解或權限下，在 「YouTube」披露警方於該調查期間所作查訊的詳情；並於本年1月3日至12月6日期間在香港，明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在「YouTube」發布影片意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或對其離叛等。

王今在庭上沒有律師代表並提出保釋申請。控方反對王的保釋申請，並申請押後案件至明年1月20日以待執法部門進一步調查，指王從2024年3月起發布了2400條片段，每條片的時長在30分鐘以上，須時檢視。裁判官應控方要求將案件押後至明年1月20日以待執法部門作進一步調查。王的保釋申請被拒，須還押候訊。

據悉，曾在《蘋果日報》任職多年的王岸然上周二（2日）接受國安處調查會面後，翌日在其YouTube頻道披露會面的相關內容，而該處已經鄭重提醒他不能透露調查過程。

拘捕行動當天，國安處表示被捕男子在宏福苑火災後，在社交平台發放大量煽動意圖資料，包括煽動市民對特區政府及中央政府作出仇恨，又形容特區政府及中央政府是「以災亂港的始作俑者」等。

案件編號：WKCC 5625/2025

