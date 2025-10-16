專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
涉持機密文件與中方會面 美智庫學者狄利斯否認指控
（法新社華盛頓15日電） 美國智庫「卡內基國際和平基金會」印度事務學者狄利斯（Ashley Tellis）因涉嫌不當持有機密文件，並與中國官員多次見面而遭逮捕。他的律師今天說，狄利斯全盤否認指控。
現年64歲的狄利斯曾在前總統小布希（George W. Bush）任內擔任高階職務，並持續以無給職身分為國務院提供諮詢；他在本月12日被捕，受控罪名最高恐處10年徒刑。
狄利斯的律師透過聲明指出：「狄利斯是一位廣受敬重的學者及資深政策顧問...我們駁斥對他的指控，特別是有關他為外國對手做事的說法實屬無稽」。
根據昨天公開的刑事書面證詞顯示，狄利斯於9月25日深夜進入國務院，疑似列印了和美國空軍技術有關的機密文件。
文件指出，狄利斯曾多次在維吉尼亞州費法克斯（Fairfax）的某家餐廳與中國官員見面，並且有一次晚餐時，他疑似留下一個牛皮紙信封。
司法部宣布的指控內容，主要與機密文件處理不當有關，而非他與中方會面一事。聯邦調查局（FBI）特別探員指出，在搜查狄利斯住處時，發現超過1000頁文件，分別屬最高機密、機密等級。
法新社報導，狄利斯為華府知名智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）的資深研究員。基金會今天表示，狄利斯已被停職接受調查。
狄利斯祖籍印度，後來入籍美國。他曾協助小布希政府與印度洽談簽署民用核能合作協議，這被視為美印建立更緊密關係的重要里程碑。
不過，近年來有關華府對印度政策，狄利斯帶領持反對立場，他說，印度在諸多議題的立場未必與華府一致，在包括對烏克蘭等問題。（編譯：紀錦玲）
其他人也在看
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 1 天前
Halloween好去處｜大圍圍方首創百鬼打Call Party！5大鬼怪裝置＋萬聖節市集
今年萬聖節，大圍圍方將東洋妖怪文化與西方節慶氛圍巧妙融合，打造全港最「鬼」馬的萬聖節盛典「HalloWai圍方嘩鬼樂園」。由鬼怪裝置到市集派對，更有全港首創的百鬼打Call Party，彷如置身異世界，體驗詭趣節日。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
審91天亂過馬路案 兩辯方律師向外聘主控、官等索償逾2000萬元 指聯合拖延審訊
時任暫委特委裁判官何麗明 2018 年處理行人涉亂過馬路的傳票案，經 91 天審訊裁定被告無罪，拒絕向她批出訟費，又指兩名辯方律師虛耗法庭時間，下令向控方支付約 62 萬元訟費。法庭線 ・ 1 天前
台北車站港女遭公然性侵 當局澄清非隨機犯案 入境處未接求助｜Yahoo
台北車站上周四（9日）發生一宗性侵案，據台灣傳媒報道，受害人是一名香港女子，案發過程長達 10 多分鐘，期間無人制止，引起外界譁然。香港入境處回覆《Yahoo 新聞》查詢表示，至今未有接獲港人求助，會繼續密切留意事態發展。鐵路警察局昨晚（15日）澄清，疑犯與受害女子等有人，在台北車站附近飲酒認識，並非隨機犯案。台北市社會局指出，警方明確告知疑犯並非街友，呼籲外界避免做不適當連結，污名化街友。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
始祖鳥煙火炸喜馬拉雅山 涉破壞土壤、驚擾野生動物 多名縣級官員遭免職｜Yahoo
【Yahoo 新聞】運動品牌 Arc'teryx （始祖鳥）與爆破藝術家蔡國強上月在西藏喜馬拉雅山進行大型煙火項目「升龍」，引發輿論強烈批評，西藏日喀則官方立案調查。官方周三（15 日）發布通告，指蔡國強破壞草原活動涉嫌違規， Arc'teryx 亦要承擔生態損害賠償和修復責任；另外，批准煙火秀的江孜縣黨政機關被問責，多名官員被立案、免職。Yahoo新聞 ・ 41 分鐘前
入籍兵虛報資料被罰 大馬足總決提上訴
【Now Sports】7名馬來西亞國家足球隊入籍兵，因為涉嫌虛報外祖父母的出生地資料，以通過入籍手續，被國際足協處罰停賽及該國足總遭到罰款，而大馬傳媒周三指出，足總決定就此案判決，提出上訴。馬來西亞足總暫代主席尤素夫（Yusoff Mahadi）於周二國家隊，在亞洲盃外圍賽贏老撾一役後，向馬新社透露，足總會準備好一切資料，就FIFA的裁決提出上訴，更形容這是他們平反指控的第二回合，會有更佳的準備及沒有壓力下作出上訴。7名馬來西亞入籍兵曾經在今年6月，亞洲盃外圍賽協助國家隊4:0贏越南，但當中的入籍兵報稱其祖父母在馬來西亞出世的資料，全部虛假，並證明他們祖父母出生地是在南美洲或歐洲，因而向他們作出停賽處分，而馬來西亞足總亦被罰款，以示警戒。至於大馬足總強調，今次事件完全是因為出現技術上錯誤所引致。now.com 體育 ・ 15 小時前
香港女遊客醉倒台北車站遭通緝犯性侵 台鐵將聯同警方加強巡邏
【Now新聞台】台灣知名地標之一的台北車站，日前有女遊客醉酒後遭人在車站大廳當眾性侵。當地傳媒報道，受害人是香港遊客。疑犯落網後證實是通緝犯，輿論關注車站治安問題。台鐵表示，將聯合警方加強巡邏次數。作為台北市主要交通樞紐，台北車站每日人來人往，車站大廳亦不時有人停留。台灣傳媒報道，上周有一名來自香港的女遊客，疑似在醉酒的情況下遭一名男子拖到牆邊性侵，據報整個過程超過十分鐘，警方接獲途人報案後趕至制止，並逮捕疑犯。檢警部門經調查後，發現該名姓邱男子去年因偷竊判入獄六個月，雖可繳納罰款代替，但他未有理會而遭通緝，今次落網後已即時入獄。負責管理台北車站的台鐵周三發聲明，對事件表示遺憾，強調正全力配合警方調查。而案件亦引起社會關注台北車站治安問題。有民眾認為車站內部空間大，如同「大迷宮」，廁所、儲物櫃亦有「死角位」，深夜經過時都有點擔心。民眾：「比較晚的話或是都沒有人的話，我覺得安全上還是會有點顧慮。」民眾：「就會莫名感覺到有點沒有安全感，就是常常會迷路這樣。」另一方面，台北車站附近一帶近年越來越多無家者逗留，亦有人憂慮會影響治安。台鐵方面表示，已與鐵路警察局召開會議，並提出四項措施，警方在大廳、廁所等定點駐守頻率將由每小時兩次增加至三次以上，另外會與車站職員及保安每半小時交錯派員巡邏，亦會要求相關部門輔導安置無家者。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 19 小時前
無人施援 涉案通緝犯其後被捕 港女台北車站大堂遭性侵逾10分鐘
台灣台北車站發生光天化日公然性侵女遊客事件。受害人是一名香港女遊客，上周四(9日)在台北車站內遭性侵。據報案發時女事主疑似醉酒，而涉案者是一名通緝犯。負責管理台北車站的台鐵發聲明對事件表示遺憾，強調正全力配合警方調查。 事發於當日下午4時許，因正值連假期，車站內有大量旅客，一名女子疑因喝醉倒在車站大堂，隨後遭44am730 ・ 9 小時前
3人涉招內地人開戶洗黑錢2.7億元被捕 自拍短片通過人臉識別
【Now新聞台】警方與內地公安聯手展開執法行動，打擊跨境洗黑錢集團，兩地共拘捕3名骨幹成員，涉及金額達2.74億元。警方調查指，犯罪集團會先從內地招攬人士到香港開設數字銀行戶口及自拍短片，然後利用這些片段通過銀行手機應用程式的人臉識別系統，藉此操控戶口洗黑錢。在去年12月至今年8月期間，在184個銀行戶口一共清洗了2.74億元，其中4700萬元來自騙案。警方以串謀洗黑錢罪拘捕一名32歲姓盧的本地男子 ，報稱從事代購工作，負責招攬內地人來港開戶以獲取酬勞，下午在東區法院提堂。另外，內地公安亦在深圳拘捕兩名內地骨幹成員，分別是41歲及43歲。 #要聞now.com 新聞 ・ 59 分鐘前
川普政府芝加哥掃蕩移民 教宗家鄉天主教徒表達反對
（法新社芝加哥14日電） 美國天主教神父柯蘭認識許多支持川普重返白宮的芝加哥教友，但如今，他們卻驚恐地看著在全市各地展開的移民突擊行動，出身於芝加哥的教宗良十四世也表達相同的憂慮。芝加哥是美國第3大城市，約有30%人口是拉丁裔或西語裔，其中許多人是天主教徒。法新社 ・ 1 天前
外勞取代本地工人？勞工處首9個月錄321宗投訴 暫僅 1 宗成立 67宗證據不足 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府近年推出「補充勞工優化計劃」輸入外勞，同時觸發「聘外勞炒本地工人」爭議。勞福局今（15 日）回應立法會質詢指，今年首九個月接獲321宗懷疑外勞取代本地僱員投訴，處方已完成調查68宗個案，67宗沒有足夠證據，其他投訴個案仍在調查中。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
涉虛報啟德體育園有炸彈 35歲男子判囚6個月
【Now新聞台】涉虛報啟德體育園有炸彈，一名35歲男子承認4項控罪，判囚6個月。 事發後，多名警方水鬼隊隊員曾到紅磡海旁搜索涉案電話。今年5月，被告張可佳涉三次報警，訛稱放置炸彈在正舉行演唱會的啟德體育園主場館，之後又涉在還柙期間要求兩名訪客聯絡與內地機關有關連的人，希望律政司終止檢控或控告較輕控罪。他承認三項炸彈嚇詐行為罪和一項意圖妨礙司法公正罪。裁判官判刑時指，被告必然預見警方會因接報有炸彈，投入人力保障公眾安全，又指被告希望干預律政司檢控決定，是癡心妄想。#要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
流浮山貨櫃車疑無拉手掣溜前 司機遭輾過夾困後轆 昏迷送院亡
【on.cc東網專訊】流浮山發生致命交通意外。今晨(15日)11時許，一名姓黃(71歲)男司機在流浮山道近新慶村一貨倉被貨櫃車撞倒，他全身多處受傷被困。救援人員到場將陷入昏迷的黃男送往天水圍醫院搶救，可惜他延至下午1時16分被證實不治。執法部門正調查意外原因。on.cc 東網 ・ 1 天前
香港好去處｜Super Sports Park優惠！人均每小時$50 萬聖節合家狂歡派對：DJ打碟、小朋友變裝Catwalk Show
萬聖節將至，Yahoo購物專員幫大家搵到合家歡活動，室內遊樂場Super Sports Park推出門票大優惠之餘，10月31日當晚更化身萬聖節舞台，舉行《THE RED MOON CULT》 萬聖節狂歡派對，一家大細齊齊「扮鬼扮馬」，安排小模特兒登台行Catwalk，亦有萬聖節DJ打碟Party，盡享現場音樂，齊齊狂歡！即睇內文門票優惠！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
尖沙咀樓上吧聘請非法勞工 35泰籍及本地男女被捕
【on.cc東網專訊】西九龍區警員昨日（15日）晚上約9時，連同相關部門進行代號「封印」及「雷霆」行動以打擊非法勞工。on.cc 東網 ・ 2 小時前
柬埔寨警方破獲涉中國公民安全案件6人獲救 拘6名中國籍疑犯
中國駐柬埔寨大使館周二表示，根據柬埔寨西哈努克省警察局發布的消息，柬埔寨警方近日破獲一宗涉及中國公民安全案件，並逮捕相關嫌疑人。事發在9月20日，西哈努克省警方在一條高速公路，營救2名跳車的中國公民，之後與奧多棉吉省警察局合作，再成功救出4名中國籍受害者，逮捕6名中國籍犯罪嫌疑人。當地警方指，涉事犯罪團夥長期針對中國公民實施非法拘禁、綁架勒索、販賣人口等犯罪行為。目前案件正進一步調查中。中國駐柬埔寨大使館敦促柬方徹查真相、嚴懲犯罪分子，切實保護在柬中國公民生命財產安全。(ST)infocast ・ 1 天前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 1 天前
從市場分析《魷魚遊戲》看試當真《墨魚遊戲2》：本地人才 海外資金
試當真《墨魚遊戲2》於10月16日晚首播，市場熱議香港YouTube界將出現史無前例的大製作，改編自韓國《魷魚遊戲》的《墨魚遊戲》，將創下香港綜藝先河。Netflix《魷魚遊戲》並非綜藝，不過參考其背後的商場操作以及市場對其影響力所出作出分析，或揭示了日後的可能方向Yahoo財經 ・ 2 小時前
金價飆漲 日本散戶蜂擁搶購金條 50 克以下金條庫存告急被迫停售
面對全球不斷湧現的不確定性事件，搶購金條的日本散戶，已經將貴金屬零售商的庫存掃蕩一空。鉅亨網 ・ 5 小時前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？Yahoo Style HK ・ 1 天前