涉持機密文件與中方會面 美智庫學者狄利斯否認指控

（法新社華盛頓15日電） 美國智庫「卡內基國際和平基金會」印度事務學者狄利斯（Ashley Tellis）因涉嫌不當持有機密文件，並與中國官員多次見面而遭逮捕。他的律師今天說，狄利斯全盤否認指控。

現年64歲的狄利斯曾在前總統小布希（George W. Bush）任內擔任高階職務，並持續以無給職身分為國務院提供諮詢；他在本月12日被捕，受控罪名最高恐處10年徒刑。

狄利斯的律師透過聲明指出：「狄利斯是一位廣受敬重的學者及資深政策顧問...我們駁斥對他的指控，特別是有關他為外國對手做事的說法實屬無稽」。

廣告 廣告

根據昨天公開的刑事書面證詞顯示，狄利斯於9月25日深夜進入國務院，疑似列印了和美國空軍技術有關的機密文件。

文件指出，狄利斯曾多次在維吉尼亞州費法克斯（Fairfax）的某家餐廳與中國官員見面，並且有一次晚餐時，他疑似留下一個牛皮紙信封。

司法部宣布的指控內容，主要與機密文件處理不當有關，而非他與中方會面一事。聯邦調查局（FBI）特別探員指出，在搜查狄利斯住處時，發現超過1000頁文件，分別屬最高機密、機密等級。

法新社報導，狄利斯為華府知名智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）的資深研究員。基金會今天表示，狄利斯已被停職接受調查。

狄利斯祖籍印度，後來入籍美國。他曾協助小布希政府與印度洽談簽署民用核能合作協議，這被視為美印建立更緊密關係的重要里程碑。

不過，近年來有關華府對印度政策，狄利斯帶領持反對立場，他說，印度在諸多議題的立場未必與華府一致，在包括對烏克蘭等問題。（編譯：紀錦玲）