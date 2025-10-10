涉指示日本人在柬埔寨從事電騙 華夫婦被捕

【on.cc東網專訊】日本警方周三（8日）公布，一對居於當地的中國籍夫婦疑在柬埔寨電騙據點，指示29名日本人實施詐騙，因涉嫌違反《有組織犯罪處罰法》被捕，未知二人是否認罪。

這批日本人被誘騙到柬埔寨由中國人管理的據點從事電騙活動，今年8月由專機押解回國。愛知等6縣警方聯合專案組在8至10月，逮捕這批日本人共3次，嫌疑是詐騙未遂和違反《有組織犯罪處罰法》。今次被捕的夫婦居住在埼玉縣川口市，分別為33歲男子王少凡和22歲女子孫嘉宣。

廣告 廣告

聯合專案組表示，該電騙據點據稱約有8名中國籍管理者，被捕夫婦是其中之二，他們會說日語，還擔任其他管理者與日本人之間的翻譯。兩人的逮捕嫌疑是與這批日本人合謀，在5月26至27日從柬埔寨打電話冒充警察等，從愛知縣知多市一名48歲男性公司職員處，騙取500萬日圓（約25萬港元）。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】