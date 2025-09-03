新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
涉揭露臥底警身份 私隱署要求搜尋結果下架 Google 拒絕：純為合法新聞活動｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】Google 發布最新《公開資訊報告》，顯示香港政府在去年下半年共提出 36 次移除內容的要求，涉及 126 個項目，最終有 41 個項目被移除。其中一宗個案涉及個人資料私隱專員公署，要求 Google 移除 7 個網站搜尋結果，稱揭露一名臥底警察姓名及大學等資訊，但 Google 認為相關內容屬於合法新聞活動，最終沒有下架。
警方提出的移除要求最多
《報告》指出，自 2011 年以來，Google 收到來自香港政府的移除要求共 430 次，涉及 2,001 個項目。最新數字統計去年下半年，即 2024 年 7 月 至 12 月，由警方提出的移除要求最多，有 23 次，其次是私隱專員公署，有 7 次。
要求移除原因方面，被指涉「詐騙」內容的有57 項，其次是涉「猥褻／裸露」和「私隱權和安全性」內容，各佔 30 項，涉「國家安全」的內容則有 6 項。
最終有 41 個項目被移除
Google 表示，最終 28 項（22.2%）因法律規定被移除，另有 13 項（10.3%）因違反 Google 政策被刪除；有 73 項（57.9%）沒有採取行動；另有 9 項內容沒有足夠資訊，3 項內容已未能找到。
《報告》同時列出兩宗個案，第一宗涉及私隱專員公署，要求撤除 7 個揭露臥底警察資料的網站，Google 稱有關網址涉及法律意見和公開評論，符合公眾利益，合理地相信屬新聞活動（solely for the purpose of lawful news activity），因而最終未有移除。
第二宗則涉及警方根據《竊盜罪條例》要求移除 4 則假冒網站廣告，Google 判定其中 3 則違反政策，1 則違反香港法律，最終全部下架。
私隱專員公署回覆《Yahoo 新聞》查詢時表示，公署會採取適當的執法行動，以打擊非法「起底」行為。公署不會就個別個案的執法行動作出評論。公署未有回應 Google 拒絕下架一事，及會否作進一步行動等。
